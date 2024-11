¡Radiante! 'Chikipluna' sorprende al reaparecer luego de retoquitos en su figura y nariz: "Acorde a mi tamaño"

Katy Prado, conocida popularmente en la farándula peruana como 'Chikipluna', sorprendió recientemente a sus seguidores. La actriz cómica reapareció luego de someterse a intervenciones quirúrgicas, a fin de mejorar su imagen y sentirse totalmente radiante. Con ello, asegura vivir una nueva etapa en su vida, disfrutando de su soltería tras su separación con 'Chikiplum'.

En declaraciones para Trome, la integrante de 'El Reventonazo de la Chola' se refirió a la rinoplastia y aumento de senos que se realizó. En específico, abordó las críticas que ha recibido a raíz de esta decisión, argumentando los motivos que la llevaron a recurrir al quirófano, y de paso, respondiendo a sus detractores.

"Me ha reclamado y me preguntan por qué me he operado. Dicen que no necesitaba nada, pero me operé porque no estaba a gusto con mi nariz y de paso quería ponerme un poquito más de 'pechonalidad', mencionó en un inicio.