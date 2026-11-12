Papa León XIV sobre los abusos cometidos en la Iglesia: "Una realidad que nos ha causado tanto dolor"

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV, durante su encuentro con los obispos del Perú en el Palacio Arzobispal, se refirió a los abusos cometidos en la Iglesia y reconoció el profundo dolor que estos hechos han causado. Además, hizo un llamado a afrontar esta realidad con responsabilidad.

Humildad y sencillez como valores fundamentales

El papa León XIV tomó como referencia a san Martín de Porres y san Juan Macías para resaltar los valores de humildad y sencillez. En su mensaje, invitó a escuchar con atención a las personas y recordó que nadie debe ser juzgado por su origen ni por su condición social.

"San Martín de Porres y Juan Macías nos enseñan desde su humildad a reconocer a Cristo en los más pequeños, y de estos santos reconocemos también que la caridad comienza con un gesto sencillo, una escucha atenta, que nos recuerdan que ninguna persona puede ser medida por su prestigio, su origen o su posición social...", afirmó.

León XIV aborda los abusos eclesiásticos

De tal manera, el Santo Padre, se manifestó acerca de los abusos cometidos por integrantes pertenecientes a la Iglesia por integrantes ejercen funciones de liderazgo, culto y guía espiritual.

"En ese sentido, permítanme referirme a una realidad que nos ha causado tanto dolor. Los abusos perpetrados por miembros del Clero o en el contexto eclesial", sostuvo.

Papa pide justicia y protección para vulnerables

Finalmente, León XIV hizo un llamado a responder ante estos delitos con principios como la verdad, la justicia y el perdón, además de reafirmar el compromiso con la protección de las personas más vulnerables.

"Hemos de responder como lo hacía Jesús; con la verdad, con justicia y con perdón, con reparación y con compromiso a favor de una cultura de la prevención y proteccion de los mas debiles ante estos delitos...", declaró.

En medio de su encuentro con los obispos del Perú, realizado en el Palacio Arzobispal, los abusos cometidos al interior de la Iglesia fueron abordados por el papa León XIV, quien reconoció el profundo dolor generado por estos hechos y destacó la necesidad de que esta realidad sea afrontada con responsabilidad.