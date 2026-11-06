Papa León XIV inicia viaje apostólico a América Latina: visitará Uruguay, Argentina y Perú durante 12 días

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV inició este viernes 6 de noviembre su sexto viaje apostólico internacional, con destino a América Latina, donde visitará Uruguay, Argentina y Perú durante una gira de 12 días. El recorrido del sumo pontífice contempla actividades religiosas, encuentros con autoridades políticas y reuniones con representantes de la sociedad civil de los tres países.

Papa León XIV inicia viaje a América Latina

El Santo Padre partió durante las primeras horas de la mañana desde el Aeropuerto Internacional de Fiumicino, en Roma, a bordo de un avión de ITA Airways. La aeronave, que también trasladaba a los periodistas que acompañan al pontífice, despegó a las 7:05 a. m. (hora local), con destino a Montevideo, Uruguay, donde comenzará oficialmente su visita.

Según con el itinerario previsto, León XIV permanecerá en América Latina hasta el próximo 17 de noviembre. Durante este recorrido se espera que visite diez ciudades, realice aproximadamente una docena de vuelos y pronuncie cerca de 40 discursos, principalmente en español.

Highlights - Pope Leo's Departure from Rome's Fiumicino International Airport for Apostolic Journey to Latin America https://t.co/n9IWB5QdsM — Vatican News (@VaticanNews) November 6, 2026

¿Cuál es el itinerario del papa León XIV en América Latina?

La primera parada del pontífice será Uruguay, donde permanecerá del 6 al 8 de noviembre. Posteriormente, viajará a Argentina, del 8 al 11 de noviembre, para visitar Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Posteriormente, el papa León XIV llegará al Perú el 11 de noviembre y permanecerá en territorio nacional hasta el 16 del mismo mes. Durante su estadía recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, como parte de las actividades religiosas y encuentros programados con la comunidad católica.

¿Qué actividades realizará el papa León XIV en Uruguay?

Como parte de su primera jornada en Uruguay, el Santo Padre tiene previsto arribar a las 4:30 p. m. al Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco, donde será recibido mediante una ceremonia oficial de bienvenida.

A las 5:30 p. m. participará en una ceremonia en la Plaza de la Independencia, donde pronunciará su primer discurso ante las autoridades, representantes de la sociedad civil. Una hora después, se reunirá con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, en el Edificio José Artigas.

Posteriormente, a las 6:45 p. m., celebrará las Vísperas en la Catedral Metropolitana de Montevideo, junto a obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas. Una vez concluido, a las 8:00 p. m., regresará a la Nunciatura Apostólica.

Finalmente, el papa León XIV dio inicio a su viaje apostólico internacional, con una gira de 12 días por América Latina que comprende visitas a Uruguay, Argentina y Perú para luego retornar el 17 de noviembre a Roma.