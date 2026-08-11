Keiko Fujimori sobre trabajo conjunto del FBI y la Policía Nacional: "Todavía no hay un convenio firmado"

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori se refirió al anunciado trabajo conjunto entre el FBI y la Policía Nacional del Perú para combatir la criminalidad y precisó que todavía no existe un convenio firmado. "Todavía no hay un convenio firmado. Si esto se realiza, daremos la información", señaló la mandataria.

Presidenta Keiko Fujimori responde por el trabajo conjunto entre el FBI y la PNP

Durante su visita a Chiclayo, precisamente en el sector de Rinconazo, y al ser consultada sobre el anuncio de Bernie Navarro respecto a la incorporación de un trabajo conjunto entre el FBI y la PNP, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, explicó en qué estado se encuentra este proceso, que contribuiría a contrarrestar la inseguridad en el país.

"Llevamos tan solo 10 días de gobierno, pero lo que ustedes están pudiendo ver es que las Fuerzas Armadas poco a poco están en las calles para cuidar los puntos más inseguros. Lo segundo es que se está viendo un trabajo de coordinación entre todas las instituciones que forman parte del Consejo Nacional de Inteligencia", afirmó la mandataria.

Asimismo, la gobernante señaló que de momento no hay un convenio firmado que establezca de manera tangible este trabajo conjunto. Sin embargo, viene llevando a cabo reuniones para identificar otras amenazas en el país y ejecutando el Plan Escudo desde este lunes.

Hemos tenido una reunión fundamental para evaluar las 10 amenazas más importantes que tiene nuestro país. Sobre el tema del FBI, todavía no hay un convenio firmado, pero, si es que esto se realiza, daremos toda la información", dijo la presidenta.

Keiko expresa su intención en que Perú forme parte del Escudo de las Américas

En ese sentido, Keiko Fujimori, manifestó su respaldo a la coordinación con otros países para enfrentar la criminalidad internacional y consideró prioritario que el Perú forme parte del Escudo de las Américas.

"Estamos a favor de coordinar con otros países de cara a luchar contra la criminalidad internacional, porque estas organizaciones criminales no se fijan en fronteras ni en nacionalidades. Por eso, para nosotros también es de interés y una prioridad formar parte del Escudo de las Américas, donde podremos compartir información de cara a luchar contra este flagelo que está azotando a toda la región", manifestó Keiko Fujimori.

Finalmente, las declaraciones de Keiko Fujimori sobre el trabajo conjunto entre el FBI y la PNP señalan que aún no existe un acuerdo firmado, por lo que se espera que se brinde mayor información sobre este proceso.