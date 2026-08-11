Keiko Fujimori lidera envío de 12 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia: "Enviamos toda nuestra solidaridad"

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, lidera el envío de 12 toneladas y media de ayuda humanitaria para damnificados del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el último lunes 10 de mayo. La mandataria expresó su solidariad con el pueblo colombiano.

Primer envío de ayuda humanitaria a Colombia tras terremoto

En la tarde de este martes, 11 de agosto, la presidenta Keiko Fujimori llegó al Callao, precisamente al Grupo Aéreo N.° 8 para liderar y supervisar el envío de ayuda humanitaria del Gobierno peruano para los damnificados del devastador terremoto que ocurrió ayer en Colombia, que hasta el momento dejó más de 100 muertos, centenar de heridos y graves daños materiales.

De acuerdo a la mandataria, este martes parte una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) con destino a Colombia, llevando "alimentos, carpas, abrigo que incluye camas, colchones, mosquiteros, enseres y otros adicionales". Asimismo, anunció que este se trata de un primer envío para ayudar al "hermano país" liderado actualmente por Abelardo de la Espriella.

"Ayer todos hemos visto a través de las imágenes la terrible tragedia que ha ocurrido en (...) Colombia. Enviamos toda nuestra solidaridad a los colombianos, al presidente Abelardo de la Espriella y a su Gobierno, pero además de esta solidaridad hemos decidido con el primer ministro y el gabinete hacer un primer envío de 12 toneladas y media de ayuda humanitaria", indicó.

Gobierno de Keiko Fujimori enviará segundo avión con rescatistas

La presidenta Keiko Fujimori también precisó a la prensa que, además del envío de 12 toneladas y media de ayuda humanitaria este martes, el canciller Carlos Espá abordará el avión para representar al gobierno peruano y extender su solidaridad al país vecino afectado por el terremoto.

Además, reveló que "el vicepresidente de nuestro país tuvo comunicación con el vicepresidente de Colombia" para coordinar el envío de un segundo avión el día de mañana, miércoles 12 de agosto, pero "con voluntarios, rescatistas certificados para poder ayudar".

"Hemos dispuesto y habilitado un avión Hércules de la FAP para que lleve 12.5 toneladas de ayuda humanitaria y estamos haciendo las coordinaciones para desplegar el día de mañana (12 de agosto) dos equipos USAR. Son 62 efectivos acreditados, certificados para poder entrar a estructuras derrumbadas para buscar a heridos, sobrevivientes", acotó el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde.

Mindef insta a participar del II Simulacro Nacional Multipeligro 2026

Finalmente, el titular del Ministerio de Defensa, aprovechó el momento para invitar a la ciudadanía a participar del II Simulacro Nacional Multipeligro 2026, que se realizará el 14 de agosto a las 3:00 p. m. a nivel nacional para practicar las acciones que debe realizar ante un sismo y otros peligros que pueden generar emergencias y desastres naturales.

Es así como el gobierno peruano envió un primer lote de ayuda humanitaria a Colombia, según informó la presidenta Keiko Fujimori. La mandataria expresó su solidaridad al país vecino por el devastador terremoto de magnitud 7.4 que se registró el 10 de agosto.