Gobierno de Fujimori afina detalles para solicitar facultades legislativas: "Está en las últimas revisiones el documento final"

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori se encuentra ultimando los detalles para solicitar facultades legislativas al Congreso de la República. Así lo informó el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, durante una entrevista con Exitosa, en la que se refirió al estado de la propuesta que el Poder Ejecutivo prepara para remitir al Parlamento.

La declaración se produjo ante la consulta sobre si el pedido de facultades extraordinarias sería aprobado durante la jornada por el Consejo de Ministros. Vinelli explicó que el documento se encontraba en su etapa final de elaboración y revisión, aunque evitó confirmar si el tema sería tratado ese mismo día debido a que aún no conocía la agenda oficial.

"No he recibido todavía la agenda, pero ya estaba en las últimas revisiones el documento final para ser enviado al Congreso de la República", señaló el titular del sector Desarrollo Agrario y Riego.

Documento se encuentra en últimas revisiones

De acuerdo con las declaraciones del ministro, el Ejecutivo ya cuenta con un documento final que está siendo sometido a las últimas revisiones antes de su eventual envío al Congreso. Este paso resulta necesario para formalizar la solicitud de facultades y ponerla a consideración de los parlamentarios.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó que el Gobierno de Keiko Fujimori está ultimando detalles para solicitar facultades legislativas al Congreso. "El documento final está en las últimas revisiones para ser... pic.twitter.com/ni4qxy6HPo — Exitosa Noticias (@exitosape) August 12, 2026

La información proporcionada por Vinelli confirma que el pedido se encuentra en una fase avanzada dentro del Ejecutivo. El documento, según sus declaraciones, deberá superar las últimas revisiones antes de ser enviado formalmente al Congreso de la República.

La eventual solicitud de facultades legislativas marcará uno de los primeros pasos del Gobierno para buscar respaldo parlamentario a las medidas que considere necesarias dentro de las materias que finalmente sean incluidas en la propuesta.

Ministro brinda detalles de sus primeros hallazgos en el sector

En diálogo con Exitosa, Marco Vinelli, el presentante del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDRAGRI), informó que encontraron 35 proyectos paralizados por S/ 140 millones. Añadió que estas obras buscan garantizar el acceso al agua para los agricultores y la población.

Dicho análisis tiene la finalidad de hacer una revisión de las obras que presentan retrasos, e identificar los problemas que impiden su ejecución y avanzar con su reactivación durante los próximos meses.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, informó que encontraron 35 proyectos paralizados por S/ 140 millones. Añadió que estas obras buscan garantizar el acceso al agua para los agricultores y la población.



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El Ejecutivo se encuentra cerca de formalizar su pedido de facultades legislativas al Congreso, aunque todavía debe culminar la revisión del documento. Marco Vinelli evitó confirmar una fecha exacta para su aprobación debido a que aún no conocía la agenda del Consejo de Ministros.