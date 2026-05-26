Agricultores arroceros radicalizan protestas en Piura: Bloquean vías y advierten posible huelga de hambre

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Agricultores de Piura radicalizan sus protestas y mantienen bloqueadas diversas vías en la región. Los manifestantes advierten que podrían iniciar una huelga de hambre si el Gobierno no atiende sus demandas relacionadas con la crisis del sector agrario y de la producción de arroz a nivel nacional.

Productores arroceros radicalizan protesta en Piura

El equipo de Exitosa Piura constató esta mañana que el paro de agricultores en dicha región, específicamente en el valle geográfico del Bajo Piura, ha tomado más fuerza en el segundo día de protesta a causa del desabastecimiento.

Según indicó Cinthya García, reportera de Exitosa, los manifestantes han bloqueado carreteras con piquetes y distintos objetos para impedir el traslado de los vehículos. Según indican, incluso se está considerando una huelga de hambre para que el Ejecutivo atienda sus reclamos.

La medida de protesta se extiende a Sechura, Catacaos, La Legua, Tambogrande, Sullana y el Alto Piura, con participación de productores de diversos cultivos. Cabe destacar que el paro es nacional, por lo que viene afectando a ciudadanos de Ica, Arequipa, Junín, Huánuco, La Libertad, Tumbes y Lambayeque.

Bloqueo de vías a nivel nacional afecta a pasajeros

La obstrucción de puntos de conexión claves a Perú a causa del paro agrario se encuentra afectando a pasajeros nacionales y extranjeros que circulan por el territorio. En Chiclayo, empresas de transporte suspendieron salidas hacia Tarapoto y otros destinos. "Nos tiene muy preocupados", indicó una pasajera.

En la región San Martín, agricultores mantienen bloqueado distintos sectores de la carretera Fernando Belaunde Terry, así como el ingreso a la ciudad de Moyobamba. En Tumbes, mientras tanto, se mantiene bloqueado la carretera Panamericana Norte a la altura del distrito de Corrales.

¿A qué se debe la protesta de los productores arroceros?

Los distintos gremios de productores arroceros han tomado la medida de protesta debido a la caída del precio del arroz y el elevado costo de los fertilizantes, que afecta gravemente a la economía de las familias que dependen de este insumo.

Según indican los productores, cultivar arroz en el país se está volviendo un negocio inviable, debido al aumento de los costos de producción, la mano de obra y los fertilizantes. Sumado a ello, se añade el problema del contrabando y la competencia desleal que prioriza las importaciones antes que el producto nacional.

En cifras de la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA), de los 60 mil agricultores que existen en la región, al menos el 20% se encuentra directamente quebrado o afectado por la crisis.