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Gasto público 2027

MEF prevé que presupuesto público de 2027 crecería un 3,5%: "Estamos en un proceso de consolidación fiscal"

El ministro de Economía, Elmer Cuba, presentó el proyecto de Ley de Presupuesto Público para 2027, que contempla un incremento de 3,5% respecto al monto asignado para el presente año.

MEF prevé aumento de 3,5% en presupuesto público de 2027
MEF prevé aumento de 3,5% en presupuesto público de 2027 (Composición: Exitosa)

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/09/2026

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El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, presentó ante el Congreso de la República el proyecto de presupuesto público para 2027, que alcanza los S/266.506 millones, cifra que representa un aumento de 3,5 % frente al presupuesto del año anterior.

Durante su exposición, Cuba resaltó el desempeño de la economía peruana, que registra un crecimiento cercano al 3 % en lo que va del año, pese a los efectos del fenómeno El Niño. Además, elevó la proyección de crecimiento para 2026 y 2027 a 3,5 %, mientras que el Gobierno busca alcanzar tasas próximas al 4 % en los siguientes años.

Nota en desarrollo- 

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