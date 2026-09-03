MEF prevé que presupuesto público de 2027 crecería un 3,5%: "Estamos en un proceso de consolidación fiscal"

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, presentó ante el Congreso de la República el proyecto de presupuesto público para 2027, que alcanza los S/266.506 millones, cifra que representa un aumento de 3,5 % frente al presupuesto del año anterior.

Durante su exposición, Cuba resaltó el desempeño de la economía peruana, que registra un crecimiento cercano al 3 % en lo que va del año, pese a los efectos del fenómeno El Niño. Además, elevó la proyección de crecimiento para 2026 y 2027 a 3,5 %, mientras que el Gobierno busca alcanzar tasas próximas al 4 % en los siguientes años.

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