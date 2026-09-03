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¿Problemas en el paraíso?

Susana Alvarado publica inesperado mensaje tras críticas por su romance con Paco Bazán

Susana Alvarado volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de compartir un inesperado mensaje en redes sociales, justo cuando su romance con Paco Bazán viene recibiendo críticas.

Susana Alvarado publica mensaje ¿para Paco Bazán?
Susana Alvarado publica mensaje ¿para Paco Bazán? (Composición Exitosa)

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 03/09/2026

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Susana Alvarado prefirió quedarse calladita y no responder de frente a los comentarios sobre su romance con Paco Bazán. Sin embargo, una reciente publicación que compartió en sus historias de Instagram terminó llamando bastante la atención de sus seguidores por el fuerte mensaje que llevaba.

Susana Alvarado y su inesperado mensaje

La integrante de Corazón Serrano volvió a generar comentarios tras compartir una publicación de la agrupación en medio de la polémica que viene rondando su relación con Paco Bazán. Susana, fiel a su estilo, no salió a responder directamente a las críticas ni se refirió de manera explícita a su situación sentimental.

Pero hubo un detalle que la gente no dejó pasar: la cantante subió una 'storie' a Instagram con un tema que habla del desamor, el dolor y las ganas de salir adelante.

La publicación comenzaba con la frase: "Ay, amor, todo me enseñaste, menos olvidarte...". El mensaje continuaba haciendo referencia a un corazón lastimado, pero también a la decisión de levantarse y seguir adelante: "Aunque tenga el corazón llorando, yo del suelo me estoy levantando. Cueste lo que cueste yo de aquí te sacaré".

Susana Alvarado comparte publicación de Corazón Serrano.

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Como era de esperarse, sus seguidores rápidamente relacionaron estas palabras con el momento que viene atravesando junto a Paco Bazán. Eso sí, Susana Alvarado no aclaró si la publicación tenía algún mensaje personal o si simplemente decidió compartir la imagen porque le gustó la letra.

Magaly Medina destruye a Paco Bazán

Hablando de Paco Bazán, Magaly Medina no se guardó nada y se mostró indignada al verlo junto a Jefferson Farfán en el podcast La Manada, sobre todo por el juicio que involucra a la 'Pelirroja' y ATV, donde al exfutbolista le habrían adjudicado una reparación de 300 millones de soles.

Magaly le dio con palo al exjugador, cuestionando su lealtad al trabajo y poniendo en duda sus explicaciones. Además, reveló que Paco Bazán estaría buscando trabajo en el canal Satélite de Jefferson Farfán.

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"Parece que busca empleo, anhela su propio programa de streaming con su colega que se tiene por galáctico y le gustaría aumentar sus visualizaciones. Un error total de los que lo contrataron, quienes apostaron fuerte dinero pero están perdiendo, por eso se vuelve muy adulador", comentó.

Así, Susana Alvarado sorprendió al publicar un inesperado mensaje sobre el desamor mientras su romance con Paco Bazán sigue generando comentarios. Aunque no respondió a las críticas, su post despertó especulaciones entre sus seguidores.

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