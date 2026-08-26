Ministro de Energía y Minas señala que proyecto Tía María está construyéndose: "De todas maneras"

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, aseguró que el proyecto minero Tía María se encuentra en proceso de construcción y afirmó que su ejecución se concretará.

Descarta agravios y respeta puntos de vista

Guillermo Shinno se refirió a las discrepancias surgidas con gobiernos anteriores en torno a las exigencias para el proyecto Tía María y negó haberse compartado inadecuadamente con los dirigentes involucrados.

"Está construyéndose de todas maneras. No hemos tratado a nadie como delincuentes, ni es mi forma de ser. Yo siempre me he conversado con todos, incluso con los dirigentes que suponían de Tía María y respeto su opinión, no la puedo compartir, pero la respeto...", afirmó.

Tía María se mantiene en carrera

El magistrado espera que las conversaciones lleguen a buen puerto y aseguró que respetará las distintas posturas. Asimismo, confirmó que el proyecto Tía María continúa en pie.

"Yo vengo a platicar sobre lo que hemos evaluado. (...) Hay variables (discusiones) que van apareciendo en el camino, pero creo que conversando, al final tendremos un entendimiento. El que no esté de acuerdo, se respeta su posición. Tía María va caminando", sostuvo.

¿En qué consiste el proyecto Tía María?

Tía María en un proyecto minero localizado en el desierto La Joya, al norte de la ciudad de Cocachacra, en la provincia de Islay, región de Arequipa. La empresa Southern Perú Copper Corporation del Grupo México se encarga del proyecto desde el 2023.

La iniciativa prevé extraer y procesar mineral de cobre mediante el método de lixiviación (separación del cobre con soluciones químicas) para producir unas 120.000 toneladas de cobre al año

Mina de Tía María, desierto La Joya, al norte de la ciudad de Cocachacra, en la provincia de Islay, región de Arequipa

En una entrevista con Exitosa, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, confirmó que el proyecto minero Tía María se encuentra en proceso de construcción y señaló que su ejecución se concretará y que respetará opiniones opositoras.