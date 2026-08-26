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Cronograma de PAGOS de sueldos y pensiones en septiembre vía Banco de la Nación: estas son las FECHAS clave

Conoce el cronograma de pagos del Banco de la Nación correspondiente al mes de septiembre del 2026. ¿Qué trabajadores del sector público y pensionistas se verán beneficiados?

Pagos de sueldos y pensiones en septiembre 2026.
Pagos de sueldos y pensiones en septiembre 2026. (Composición Exitosa)

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 26/08/2026

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Los trabajadores y pensionistas del sector público ya pueden consultar las fechas previstas para recibir sus pagos durante septiembre de 2026. El cronograma oficial establece los días de abono de remuneraciones y pensiones, incluyendo a los pensionistas de la ONP.

Pago de sueldos y pensiones en septiembre 2026

Mediante la Resolución Viceministerial N° 0005-2025-EF/11.01, publicada en el diario oficial El Peruano, se aprobó el cronograma anual mensualizado para el pago de las remuneraciones y pensiones en la administración pública, así como de las pensiones correspondientes al Decreto ley N.° 19990, financiadas con cargo al presupuesto institucional de la ONP, a aplicarse durante el Año Fiscal 2026.

En el marco de la disposición publicada en El Peruano, se revelan las fechas claves en que los trabajadores públicos y jubilados pensionistas de la ONP podrán cobrar sus pagos en septiembre del presente año. Recuerda que el proceso será de forma escalonada para evitar aglomeraciones.

Cronograma de pagos ONP: ¿Cuándo cobran los pensionistas?

En el caso de los pensionistas de la ONP, el cronograma precisa que recibirán su pensión de acuerdo a la letra inicial de su apellido paterno. Los que se encuentran dentro del régimen 19990 serán los primeros en cobrar en estas fechas de septiembre:

  • Apellidos de la A-C: El abono se dará el lunes 7 de septiembre.
  • Apellidos de la D-L: Pago será el martes 8 de septiembre.
  • Apellidos de la M-Q: Abono el miércoles 9 de septiembre.
  • Apellidos de la R-Z: Pago el jueves 10 de septiembre.

Asimismo, los pensionistas comprendidos en convenios internacionales recibirán el abono el 15 de septiembre. Este cronograma también incluye a los pensionistas de la Ley N.° 27803. Respecto al pago a domicilio, este se realizará entre el 14 y el 23 de septiembre.

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Pago de pensiones a administración pública

Los pensionistas comprendidos en el Decreto Ley N.° 20530 podrán cobrar su dinero de acuerdo al siguiente calendario:

  • Viernes 11 de septiembre: Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.
  • Lunes 14 de septiembre: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.
  • Martes 15 de septiembre: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
  • Miércoles 16 de septiembre: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

Fechas de pago de sueldos y remuneraciones sector público

El depósito de remuneraciones correspondiente a septiembre se realizará en cuatro fechas como se señala en la resolución ministerial publicada en El Peruano:

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  • Jueves 17 de septiembre: Educación (inc. Universidades), PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.
  • Viernes 18 de septiembre: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.
  • Lunes 21 de septiembre: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
  • Martes 22 de septiembre: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, JNE, Tribunal Constitucional.

En conclusión, de acuerdo a la normativa vigente, se dio a conocer las fechas claves del cronograma de pagos de sueldos y pensiones en septiembre del 2026, que se realizará mediante las agencias del Banco de la Nación.

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