Keiko Fujimori conmemora el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor y reafirma mejoras en Pensión 65

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Esta mañana, desde el patio de honor del Palacio de Gobierno, la presidenta de la República, Keiko Fujimori encabezó una ceremonia para conmemorar el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor y durante su discurso, abordó mejorar relacionadas con la Pensión 65.

Keiko Fujimori participó en la ceremonia en honor al adulto mayor

Como parte de la celebración por el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor, personas de la tercera edad, pensionistas provenientes de diferentes puntos de Lima y del territorio nacional participaron en una ceremonia de homenaje realizada en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno.

La mandataria Keiko Fujimori, acompañada de algunos ministros de su Gobierno, como el ministro de Economía, Elmer Cuba; la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales; y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario.

El objetivo de la actividad es reconocer la trayectoria y contribución de las personas adultas mayores al desarrollo del país. Asimismo, durante su discurso, Keiko Fujimori abordó temas importantes para esta población como la implementación de las Casas Yuyaq y la Pensión 65.

Asimismo, remarcó que las pensiones no deben ser consideradas como un beneficio otorgado de manera gratuita, sino como un derecho adquirido por quienes dedicaron gran parte de su vida al trabajo.

"Hoy quiero hablarles como una peruana que reconoce y valora a quienes durante tantos años trabajaron para sacar adelante a sus familias y a nuestro país, ustedes han trabajado toda una vida. Por eso cuando hablamos de una pensión, no estamos hablando de un regalo, estamos hablando de un derecho y también de algo mucho mas profundo, el reconocimiento que el país le debe a una generación", expresó.

Compromiso con las mejoras en pensiones y centros para el adulto mayor

En esa línea, afirmó que el desempeño del Ministerio de Economía y Finanzas representará una oportunidad para mejorar las pensiones tanto de los actuales pensionistas como de las personas que no tuvieron acceso a un sistema previsional, entre ellas los beneficiarios del programa Pensión 65.

Por otro lado, se anunció que las Casas Yuyaq, programa gratuito de la ONP que promueve un envejecimiento activo, saludable y digno mediante actividades físicas, estimulación cognitiva y alfabetización digital, serán ampliadas. Actualmente existen 12 Casas Yuyaq en el país y, según lo anunciado durante la ceremonia, estas se duplicarán a partir del próximo año.

Finalmente, la participación de la presidenta Keiko Fujimori en la actividad que buscó conmemorar el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor, permitió conocer las eventuales mejoras en las pensiones y los centros para este sector de la población.