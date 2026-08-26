Fallece enfermera que quedó en UCI tras ser atropellada en Independencia: luchó dos días por su vida

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una enfermera que fue víctima de un grave accidente vehicular en el distrito de Independencia falleció tras permanecer dos días luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos. El hecho que ocurrió el último fin de semana ha generado gran conmoción en los vecinos de la víctima.

Enfermera muere tras ser atropellada en Independencia

De acuerdo con información preliminar, la fémina, identificada como Martha Gil Reyes, de 58 años, fue embestida junto a su padre por un vehículo que perdió el control y terminó por impactar contra otra unidad móvil que se encontraba estacionada en el asentamiento humano José Olaya, en la citada jurisdicción capitalina.

Este siniestro se registró cuando un automóvil de color plomo ascendía por una calle pendiente, según lo registrado por una cámara de seguridad de la zona. Las imágenes evidencian que este medio de transporte cayó de forma abrupta y colisionó contra el otro.

Hay que mencionar que durante el impacto, la mujer que trabaja en el área de salud fue arrollada quedando atrapada debajo del auto, mientras que su progenitor salió expulsado hacia la pista. Ante ello, los vecinos de las víctimas fueron auxiliados y posteriormente trasladadas a la Clínica Jesús del Norte para recibir atención médica de emergencia.

Luego del ingreso de los heridos al nosocomio, los médicos dispusieron el internamiento de la mujer en la unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de sus lesiones. Por su parte, el padre de la ciudadana continúa en proceso de recuperación de las heridas provocadas por el impacto.

No obstante, Martha Gil Reyes no resistió y dejó de existir tras 48 horas de luchar por sobrevivir. Frente a la penosa situación, los seres queridos de la enfermera han decidido mantenerse herméticos y evitar dialogar con la prensa. Además,en casa se alistan para lo que será su velatorio, según precisó Latina Noticias.

Vecinos exigen la colocación de rompemuelle peatonal en zona de accidente

Al ser una zona bien empinada en la que existe constante incidencia de choques, los vecinos exigen a las autoridades la instalación urgente de rompemuelles para garantizar la seguridad de los vecinos y evitar nuevas tragedias como la de este caso en el que la enfermera perdió la vida.

Tras estar dos días luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos, una enfermera identificada como Martha Gil Reyes, de 58 años, falleció tras ser víctima de un accidente de tránsito. Su padre también resultó agraviado.