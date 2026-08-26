¿Necesitas iniciar una demanda de alimentos? Estos son los pasos a seguir, según el Poder Judicial

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Necesitas solicitar una pensión de alimentos? El Poder Judicial, a través de sus redes sociales, explica en qué consiste esa demanda y cuáles son los pasos a seguir para realizar el trámite sin ser obligatorio contar con un abogado.

Demanda de alimentos: ¿Quiénes pueden solicitarla?

De acuerdo al video difundido por la Corte Superior de Justicia de Áncash, se precisa que la demanda de alimentos es un proceso judicial donde una jueza o juez ordena que una persona cumpla con brindar apoyo económico para dar necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación, además de otros aspectos vinculados al desarrollo del menor.

Asimismo, señala que las personas que pueden solicitarla son el padre o madre que tiene a su cargo a la persona menor de edad, también pueden pedir esta pensión de alimentos los adultos mayores que no reciben apoyo de sus hijos.

El Poder Judicial señala que cuenta con mecanismos que permiten presentar una demanda de alimentos sin que necesariamente sea obligatorio contar con un abogado. Para estos casos, existe un formulario oficial que puede ser utilizado por las personas que buscan iniciar el proceso.

Pasos a seguir para solicitar la pensión de alimentos

De acuerdo al reporte, en la demanda se deben consignar los datos de la persona que solicita los alimentos, así como la información del menor y del progenitor a quien se reclama la pensión. También es importante indicar el monto que se pretende solicitar.

Para iniciar con el trámite de forma presencial en juzgado de paz letrado de tu distrito o a través de la mesa de partes electrónica, debes tener en cuenta los siguientes requerimientos:

Presentar el DNI.

Partida de nacimiento o documento que acredite el vínculo familiar.

o documento que acredite el vínculo familiar. Pruebas de gastos o necesidades (estos elementos permiten sustentar el pedido y dar contexto al juez sobre el nivel de gasto asociado al cuidado del beneficiario).

o necesidades (estos elementos permiten sustentar el pedido y dar contexto al juez sobre el nivel de gasto asociado al cuidado del beneficiario). Datos de la persona obligada a brindar alimentos.

La ruta del proceso de la demanda de alimentos

El Poder Judicial también señala en el video que el proceso sigue los siguientes pasos:

Presentación de la demanda de alimentos: cinco días.

Una vez presentada, el juzgado procede a calificar la demanda: tomará 10 días.

la demanda: Después, el juzgado cita a las partes a una audiencia única.

Si hay conciliación se firma el acta y termina el proceso.

En caso no exista una conciliación se emite sentencia y si alguna de las partes no está de acuerdo se puede apelar. Además, se señala que si no se cumple con la decisión del juez se puede pedir ejecución de la sentencia. Recuerda que puedes solicitar una casilla electrónica para darle seguimiento al proceso de manera gratuita a través de los módulos de atención al usuario.

Solicita la pensión de alimentos de forma virtual

En otro video del Poder Judicial se precisa que para la demanda de alimentos de manera virtual, sn salir de casa solo debes seguir estos pasos:

Ingresa a la página del PJ mediante este LINK . En la columna izquierda encontrarás la opción de "sistema de notificaciones electrónicas" donde recibirás las notificaciones de cómo avanza tu caso. Regístrate y en la zona de recojo indica la sede judicial cercana a tu domicilio.

. En la columna izquierda encontrarás la opción de "sistema de notificaciones electrónicas" donde recibirás las notificaciones de cómo avanza tu caso. Regístrate y en la zona de recojo indica la sede judicial cercana a tu domicilio. Para realizar la demanda necesitas tener el usuario y la contraseña de tu casilla electrónica que se darán por la Corte elegida al momento de registrarte.

de tu casilla electrónica que se darán por la Corte elegida al momento de registrarte. Llena el formulario de demanda en la web: Ingresa con los códigos a tu casilla electrónica, luego elige la opción mesa de partes electrónica y ve a la opción "presentación" para dar clic en demanda de alimentos para niños, niñas y adolescente. Elige la sede judicial donde llevarás el proceso y listo.

En ese sentido, quienes necesiten iniciar una demanda de alimentos pueden revisar previamente los requisitos oficiales y verificar qué documentos corresponden a su caso antes de presentar la solicitud. De esta manera, podrán evitar omisiones y facilitar el trámite de su demanda de alimentos en Perú, según el Poder Judicial.