Fuerte SISMO remeció Colombia HOY, 26 de agosto: dos semanas después del terremoto 7.4

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un nuevo sismo remeció Colombia HOY, miércoles 26 de agosto, generando alarma entre ciudadanos de diferentes regiones del país. El movimiento telúrico ocurrió a las 11:45 de la mañana, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), y tuvo como epicentro el sector de La Mesa de los Santos, en el departamento de Santander.

En un primer momento, el boletín automático de la entidad registró una magnitud de 5.4, cifra que fue difundida por diversos medios de comunicación. Sin embargo, tras la revisión técnica de los parámetros del evento, el dato fue actualizado a 5.1, por lo que esta última magnitud corresponde al reporte precisado por el organismo encargado del monitoreo sísmico en Colombia.

¿Dónde fue el epicentro y qué profundidad tuvo?

El epicentro se ubicó en La Mesa de los Santos, Santander, una zona reconocida por su frecuente actividad sísmica. El reporte inicial del SGC detallaba que el sismo tuvo una profundidad de 161 kilómetros y una intensidad de 5.4. Posteriormente, lo precisó a magnitud 5.1

Entre los municipios cercanos al área del epicentro se encuentran Los Santos y Piedecuesta, ambos ubicados aproximadamente a 14 kilómetros, mientras que Jordán se encuentra a unos 17 kilómetros de la zona señalada. Debido a la ubicación y profundidad del evento, el movimiento pudo sentirse también en ciudades alejadas del punto donde se originó.

Sismo se registra días después del terremoto del 10 de agosto

El nuevo movimiento telúrico registrado este miércoles 26 de agosto ocurre exactamente 16 días después del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto, considerado uno de los eventos sísmicos más fuertes registrados en el país durante los últimos años.

Aquel terremoto tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y provocó graves daños en diferentes regiones del territorio nacional.

El balance de víctimas aumentó durante los días posteriores al desastre. De acuerdo con el reporte consolidado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 19 de agosto, el terremoto había dejado 314 personas fallecidas, 4.437 heridas y 262 desaparecidas.

Además, unas 262.154 personas, agrupadas en más de 147.000 familias, resultaron afectadas por la emergencia en 471 municipios de 15 departamentos.

Los daños materiales también fueron considerables. Las autoridades contabilizaron más de 30.600 viviendas destruidas y cerca de 137.000 viviendas con algún tipo de afectación, además de cientos de edificaciones colapsadas.

La recomendación principal continúa siendo mantenerse informado mediante canales oficiales y estar preparado ante la posibilidad de que ocurra un nuevo movimiento telúrico.