Ley MAPE está siendo trabajada por el Ejecutivo y sería presentada en noviembre, afirma ministro de Energía y Minas

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, informó que el Ejecutivo viene trabajando en una propuesta de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). Asimismo, su presentación oficial sería para el mes de noviembre del presente año.

Ministro Guillermo Shinno afirma que Ley MAPE se presentaría en noviembre

Según lo expresado por el ministro de Energía y Minas, el Gobierno trabaja en una nueva propuesta normativa destinada a impulsar la formalización de este sector.

A través de un diálogo con Exitosa, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, informó que el Ejecutivo viene trabajando en la Ley MAPE y adelantó que la propuesta sería presentada en noviembre. La iniciativa busca establecer estándares específicos para la actividad de los pequeños mineros y mineros artesanales.

Shinno explicó que el proyecto ya cuenta con varias versiones y que actualmente se encuentra en etapa de elaboración y diálogo con representantes del sector minero. El objetivo principal será establecer condiciones y estándares acordes con las características de la pequeña minería y la minería artesanal, diferenciándolas de las exigencias aplicadas a la gran minería.

"Quiero en esta ley establecer estos tipos de estándares propios para un pequeño minero. No voy a pedir lo mismo que a una gran minería, que le pido estandarizado para ello", señaló el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Exigencias que buscan plantearse

No obstante, el ministro aclaró que establecer requisitos diferenciados no significará reducir las exigencias relacionadas con la seguridad de los trabajadores o la protección ambiental.

De acuerdo lo expuesto, la propuesta buscará mantener medidas que permitan salvaguardar la vida de quienes laboran en las actividades mineras y garantizar el cuidado del medio ambiente.

En ese sentido, la futura Ley MAPE estaría enfocada específicamente en las características y necesidades de este sector, con la finalidad de facilitar que los trabajadores y operadores puedan avanzar hacia la formalización de sus actividades.

"Estamos conversando con varias federaciones mineras, con empresas mineras. Yo calculo, esperamos presentarlo en el mes de noviembre", indicó Guillermo Shinno.

Asimismo, el ministro adelantó que uno de los puntos que deberá abordar la nueva legislación será la situación de los mineros que actualmente continúan en proceso de formalización. La intención del Ejecutivo sería establecer mecanismos que permitan definir cómo estos trabajadores podrán continuar avanzando dentro del proceso y cumplir progresivamente con las nuevas disposiciones.

Finalmente, con esta nueva propuesta expuesta por el ministro de Energía y Minas, el Gobierno busca establecer la Ley MAPE con un marco normativo específico para la pequeña minería para facilitar la formalización y la protección del medio ambiente.