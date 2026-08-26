Figura de 'Y dónde están las rubias' enfrentó una operación por un tumor cerebral

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Busy Philipps, actriz recordada por sus participaciones en Dawson's Creek y Y dónde están las rubias, atravesó uno de los momentos más delicados de su vida este 2026. Un examen que inicialmente parecía de rutina terminó revelando un tumor cerebral que la llevó al quirófano y posteriormente a enfrentar una segunda operación.

Descubrió el tumor cerebral por un examen

Todo comenzó cuando Philipps decidió realizarse un escaneo de cuerpo completo mediante una resonancia magnética. Lo llamativo es que la actriz, de 47 años, no presentaba síntomas que hicieran sospechar de algún problema neurológico.

Incluso, su médico de cabecera había considerado que el examen no era necesario porque sus análisis de sangre habían salido normales.

La cita estaba pactada para enero, pero una tormenta de nieve brutal en Nueva York hizo que la pasaran para el 12 de febrero. Para colmo, ese día tuvo una carga muy fuerte, ya que solo un día antes había fallecido James Van Der Beek, su gran amigo.

Según contó Philipps a People, su exesposo la animó a no cancelar el estudio y le dijo: "Quizá sea lo mejor que puedas hacer por tu amigo esta mañana: ve y hazte el escáner".

La decisión terminó siendo determinante. Durante el examen, los médicos encontraron una lesión en el lóbulo frontal. "¡Dios mío! Tengo un tumor cerebral", le escribió Philipps a su exesposo al conocer el resultado.

Posteriormente, los especialistas descartaron que se tratara de un glioblastoma y solicitaron estudios adicionales para conocer exactamente qué era la masa detectada.

Primera operación e inesperada complicación

Después de varias evaluaciones y consultas con el equipo de neurocirugía del NYU Langone Health, la actriz recibió el diagnóstico definitivo: un oligodendroglioma de grado 2, un tumor cerebral maligno poco frecuente y de crecimiento lento.

La masa medía 2,6 centímetros y pudo ser extraída por completo. La neurooncóloga Alexandra Miller explicó a People que este tipo de tumor afecta aproximadamente a entre 1.100 y 1.300 personas cada año en Estados Unidos.

La detección temprana resultó fundamental. Según explicó el especialista Golfinos, esperar hasta la aparición de síntomas como convulsiones podría haber permitido que el tumor aumentara considerablemente de tamaño y complicara la intervención.

Philipps también decidió contarle la situación a los productores de Cupertino, serie de CBS en la que acababa de conseguir un papel principal. Aunque inicialmente temió perder la oportunidad laboral, recibió el respaldo de la producción.

Sin embargo, semanas después de la primera operación, una dermatóloga detectó signos de infección en la cicatriz mientras la actriz se encontraba trabajando.

Los médicos confirmaron una infección por estafilococo y determinaron que era necesaria una segunda cirugía para limpiar la zona y retirar un pequeño implante de titanio. "La segunda cirugía me descolocó. Sentí que volvía a empezar de cero y me sentí muy alterada", reconoció Philipps.

Durante su recuperación, la actriz contó con el respaldo de sus hijas, Birdie y Cricket, además de amigas como Michelle Williams, quien incluso coordinó ayuda para acompañarla durante esos días.

Actualmente, Philipps no necesita quimioterapia ni radioterapia, aunque continuará con controles médicos y resonancias periódicas. "Agradezco que estoy viva", afirmó la actriz.

Así, Busy Philipps, figura de Y dónde están las rubias, logró detectar a tiempo un tumor cerebral que requirió una operación y, posteriormente, una segunda intervención por una infección. La actriz continúa bajo vigilancia médica y con perspectivas favorables.