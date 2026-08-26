Cronograma de PAGOS ONP en septiembre del 2026: revisa las fechas clave para cobrar tu pensión

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ya cuenta con el cronograma oficial de pagos de pensiones correspondiente al mes de septiembre del 2026. Conoce cuáles serán las fechas clave en que los pensionistas podrán cobrar a nivel nacional.

Pago ONP en septiembre: ¿cuándo inicia el cobro de pensión?

Los pensionistas de los distintos regímenes administrados por la ONP reciben buenas noticias. De acuerdo a la normativa vigente, se revelan las fechas en que podrán recibir el pago de sus pensiones correspondientes al mes de septiembre del presente año.

Según lo dispuesto, el depósito se realizará en fechas clave establecidas por el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) para cobrar sus aportes de manera escalonada y de acuerdo al régimen al que pertenezca.

Recuerda que los abonos se efectuarán en las cuentas de los pensionistas del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif, mientras que quienes reciben el beneficio mediante pago a domicilio también cuentan con un calendario establecido.

Cronograma de pagos ONP: Decreto Ley N.º 19990

De acuerdo al cronograma oficial de la ONP, los pagos para los pensionistas afiliados al Decreto Ley N.° 19990 se realizarán conforme con la primera letra del apellido paterno. En ese sentido, el calendario quedaría de la siguiente manera:

Apellidos de la A-C: El abono se dará el lunes 7 de septiembre.

El abono se dará el lunes 7 de septiembre. Apellidos de la D-L: Pago será el martes 8 de septiembre.

Pago será el martes 8 de septiembre. Apellidos de la M-Q: Abono el miércoles 9 de septiembre.

Abono el miércoles 9 de septiembre. Apellidos de la R-Z: Pago el jueves 10 de septiembre.

Asimismo, los pensionistas comprendidos en convenios internacionales recibirán el abono el 15 de septiembre. Este cronograma también incluye a los pensionistas de la Ley N.° 27803. Respecto al pago a domicilio, el cronograma de pagos mensualizado de pensiones para el Año Fiscal 2026 a cargo de la ONP, precisa que se realizará entre el 14 y el 23 de septiembre.

Cronograma de pagos a pensionistas de la ONP en 2026.

Fechas en que cobrarán los otros regímenes ONP

En el caso de los pensionistas dentro del régimen del Decreto Ley N.° 20530, los depósitos en el Banco de la Nación también se efectuarán de forma escalonada. El primer grupo cobrará el viernes 11 de septiembre, mientras que los siguientes grupos recibirán sus pensiones el lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de septiembre.

Respecto a los pensionistas comprendidos en la Ley N.° 30003, correspondiente al régimen especial de seguridad social para los trabajadores y pensionistas pesqueros, tendrán disponible el abono en cuenta el 11 de septiembre. El pago a domicilio se efectuará del 17 al 23 de septiembre.

Finalmente, los pensionistas de la Ley N.° 26790, vinculados al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, podrán cobrar su dinero el 11 de septiembre vía Banco de la Nación, mientras que los casos de cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro podrán hacerlo en BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

En resumen, si eres pensionista de la ONP es recomendable revisar desde ya el cronograma de pagos de pensión que se efectuará en septiembre del 2026. Los primeros que podrán disponer de su dinero serán los que están en el Decreto Ley N.° 19990.