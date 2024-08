Ministro del Interior lo niega todo: Asegura que voz de audios no le pertenece y buscan atentar contra su gestión

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, habló de las acusaciones en su contra por la difusión de audios en medios periodísticos, los cuales señalaban que la presidenta Dina Boluarte solicitó hasta en dos ocasiones el cierre de la Diviac. En todo momento señalo que esa no era su voz y negó que estos sean reales.

Manipulada y truncada. Fue lo que señaló el jefe del Mininter para un programa de noticias. Pese a que nunca negó la existencia de la visita, confirmó que nunca dijo esas cosas y que, es evidente que la voz que aparece en el teléfono no es la suya. Apuntó asimismo que la difusión de esas grabaciones son una forma de dañar su imagen y de desestabilizar su gestión.