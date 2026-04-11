Abuelita de 102 años, hincha de la 'U', enternece las redes tras recibir visita inesperada de Edison Flores: "¡'Orejitas'!"

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Los hinchas de los clubes de fútbol muy pocas veces tienen la oportunidad de conocer a los jugadores que conforman su plantel, sin embargo, en esta ocasión una abuelita de 102 años, fanática acérrima de Universitario de Deportes fue sorprendida por el futbolista Edison Flores, enmarcando un momento lleno de emoción.

HIncha de la 'U' de 102 años conoce a 'Orejas' Flores

Se volvió hincha desde los 8 años de Universitario y hoy, a sus 102 años, ese amor por el cuadro merengue continúa intacto. De todos los jugadores actuales que integran el club es fanática de Edison 'Orejas' Flores. Fue mediante redes sociales que, reveló que su anhelo era conocerlo en persona en algún momento.

Dichos videos en los que aparecía fueron observados por la institución de Ate por lo que de manera inmediata decidió realizarle una sorpresa a doña Zelmira en su propia casa. Para este objetivo, sumó al atacante crema para lo que sería un momento muy ameno con su jugador favorito.

"Estamos yendo a visitar a doña Zelmira. Me llegó un video hace muy poco, que me quería conocer y hemos venido a poder pasar un poco de tiempo con ella para poder conocerla. Vamos a estar dándole algunos regalos y compartiendo con ella también. Espero que la sorpresa sea muy buena para ella", expresó el delantero previo a visitar a su fan.

En la comodidad de su hogar, le consultaron a la longeva hincha de la 'U' si creería que Edison Flores habría venido a su casa, a lo que ella respondió: "¿Dónde está?". De pronto en escena apareció el jugador y saludó a los miembros de la familia de doña Zelmira y por supuesto a ella.

En el momento que lo reconoció, la abuelita expresó con mucha emoción: "¡'Orejitas'! ¡Al fin te conozco!" y se enfrascaron en un tierno abrazo lo que enmarcó un episodio muy ameno entre ambos. "La 'U' tiene 101 años, pero yo les llevó 1 año", resaltó la fanática.

Regalos para doña Zelmira

La familia de la fanática 'crema' se mostró muy agradecida por el momento que compartió junto al futbolista. "Muchas gracias por hacer realidad su sueño. Ella desde los 100 años siempre ha querido conocerlo (a Edison Flores) es su ídolo", manifestó la hija de doña Zelmira.

Además, 'Orejas' Flores le obsequió un peluche de la mascota del equipo, una chalina, un bolso y una camiseta del club en la que estampó su firma. "La verdad estoy muy contento de conocerla, 102 años, una edad muy importante. Espero que este amor nunca se apague", sostuvo el delantero.

Es así como, una hincha de Universitario, de 102 años, cumplió su sueño de conocer a Edison Flores, quien llegó hasta su casa y protagonizó un ameno momento junto a ella.