Jaime Bayly no votará estas Elecciones 2026: "Por primera vez, no voy a apoyar a ningún candidato"

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocas horas del inicio de las Elecciones Generales 2026 en el Perú, el periodista y presentador peruano Jaime Bayly reveló que, por primera vez, no acudirá a emitir su voto ni apoyará a algún candidato presidencial. Afirmó estar "contento" con su decisión.

Mediante su más reciente video publicado en su canal de YouTube, el también escritor, quien reside en Miami, Estados Unidos, desde hace casi tres décadas, aseguró que ha decidido no sufragar durante estos comicios.

"Yo no voy a ir a votar. Por primera vez en mi vida, ya sesentón, me abstendré de votar. Estoy tranquilo, estoy contento con esa decisión. No voy a apoyar a ningún candidato ni pública ni privadamente. Ni explícita ni implícitamente", comunicó a sus espectadores.

Si bien no precisó las razones exactas del por qué se ausentará en su local de votación correspondiente este domingo 12 de abril, señaló que se siente "liberado de esas ataduras, de esas servidumbres".

Peruanos en Nueva Zelanda ya emitieron su voto

Este sábado 11 de abril, arrancó la jornada electoral en el extranjero. La Cancillería del Perú informó que los peruanos residentes en Nueva Zelanda ya emitieron su voto, marcando el inicio de las Elecciones Generales 2026.

Desde las 2 de la tarde (hora peruana) del sábado, los connacionales en Wellington, capital del país oceánico, acudieron a sufragar a la Embajada peruana, sede oficial de votación donde se instalaron tres mesas electorales para 841 electores.

Esto equivale a las 7 de la mañana en Nueva Zelanda, gracias a la diferencia horaria de 17 horas que existen entre ambos países. Las mesas de votación funcionarán hasta las 5 de la tarde.

De esta manera, los peruanos en el continente de Oceanía dan el banderazo de salida a un proceso electoral en el que se instalarán cerca de 2.500 mesas de sufragio en todo el mundo para estos comicios.

🗳️🇵🇪 #TuVotoCruzaFronteras | ¡El voto peruano sigue avanzando por el mundo! Nuestros compatriotas ya vienen ejerciendo su derecho al voto en Sídney, Canberra, Melbourne y Tokio, en una jornada que se desarrolla con orden y compromiso. El trabajo coordinado y la gestión de... pic.twitter.com/GKA6JcL7zm — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) April 11, 2026

Después de Nueva Zelanda, le siguió Australia como el segundo país en abrir sus nueve mesas con 4201 electores, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, Tokio, en Japón, contará con 25 mesas y 12.031 electores.

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), más de 1 millón 210 mil peruanos en el exterior podrán ejercer su derecho al voto, lo cual equivale al 4.4% del padrón total.

Los peruanos en el exterior conforman un distrito electoral único y eligen, además de Presidente y vicepresidentes, a 30 senadores por distrito nacional, representantes a la Cámara de diputados y al Parlamento Andino.

El periodista Jaime Bayly reveló que, por primera vez, no acudirá a votar estas Elecciones 2026 en Miami, Estados Unidos, donde reside junto a su esposa y su hija.