Negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán fracasaron, confirmó vicepresidente Vance

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, confirmó este domingo desde Islamabad que las negociaciones de paz con Irán no alcanzaron un acuerdo. Tras más de 21 horas de conversaciones, la delegación norteamericana decidió regresar a Washington luego de que Teherán rechazara los términos propuestos por Washington.

La declaración de Vance

En conferencia de prensa, Vance lamentó la falta de un compromiso firme por parte de Irán de renunciar a las armas nucleares y recordó que instalaciones de enriquecimiento del régimen persa ya habían sido destruidas.

"Ellos han elegido no aceptar nuestros términos", afirmó, subrayando que la propuesta presentada constituía la "oferta final y mejor" de Estados Unidos y que, aún con ello, la Casa Blanca espera un cambio de opinión.

"Nos vamos de aquí con una propuesta muy sencilla, un acuerdo que constituye nuestra final y mejor oferta. Veremos si los iraníes la aceptan"

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Con un discurso impactante, el Vicepresidente JD Vance reveló que regresa a Estados Unidos sin lograr un acuerdo con Irán: "Hemos estado 21 horas, con discusiones pero Irán eligió no aceptar nuestros términos. Son malas noticias, pero mucho peor para Irán que... pic.twitter.com/2IJp62zR6G — UHN Plus (@UHN_Plus) April 12, 2026

Las conversaciones se desarrollaron en Islamabad (Pakistán) bajo estrictas medidas de seguridad y representaron un hecho histórico: fue la primera vez desde 1979 que ambos países sostuvieron un intercambio directo de alto nivel sin intermediarios. La maratónica jornada del sábado superó las quince horas de debate, reflejando la gravedad del momento.

Por parte de Estados Unidos, Vance estuvo acompañado por Steve Witkoff y Jared Kushner, mientras que la delegación iraní fue encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el canciller Abbas Araghchi.

Posiciones enfrentadas

Previo a la conferencia de Vance, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, advirtió que el éxito del proceso dependía de que Washington evitara "excesivas demandas" y "peticiones ilegales". Irán reclamó respeto a sus derechos e intereses legítimos como condición para avanzar.

En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que "da igual" si se alcanzaba un acuerdo, asegurando que Estados Unidos "ya ganó" al derrotar militarmente al régimen iraní.

🇺🇸🇮🇷 | AHORA: Trump: "Estamos negociando, lleguemos a un acuerdo o no, me da igual. La razón es que hemos ganado." pic.twitter.com/smmmSnCze5 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 11, 2026

El fracaso de las negociaciones en Islamabad refleja las profundas diferencias entre Washington y Teherán en materia de seguridad y política nuclear. Aunque Pakistán intentó mediar, la falta de concesiones mutuas impidió avances sustanciales.

La región permanece en estado de alerta ante las recientes amenazas militares iraníes y la escalada de precios energéticos, mientras el futuro del diálogo bilateral queda en suspenso.