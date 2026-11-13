Papa León XIV en Chiclayo: mujeres rompen seguridad del pontífice y lo tocan durante su recorrido en Pimentel

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV vivió un inesperado momento durante su recorrido por las Pampas de Pimentel, en Chiclayo, cuando un grupo de mujeres rompió el cerco de seguridad para acercarse al pontífice y tocarlo. Dicho hecho ocurrió en medio del multitudinario recibimiento ante la salida del Santo Padre, tras realizar la misa en las Pampas de Pimentel.

Mujeres rompen seguridad del papa León XIV

A la salida del sumo pontífice, un tenso momento se registró durante su estadía en Chiclayo, cuando un grupo de mujeres rompió el cerco de seguridad para acercarse al papa León XIV y tocarlo mientras recorría las Pampas de Pimentel. El hecho ocurrió tras concluir la multitudinaria misa que congregó a miles de fieles en la región Lambayeque.

Tras participar en la misa celebrada en Chiclayo, algunas mujeres lograron aproximarse al pontífice y alcanzarlo durante su desplazamiento, pese a la presencia del personal encargado de resguardar su integridad.

El episodio llamó la atención de los asistentes, quienes se encontraban alrededor del recorrido para saludar al papa y expresarle su cariño. La presencia del Santo Padre generó gran expectativa entre los ciudadanos, especialmente por el vínculo que mantiene con esta ciudad, donde desarrolló parte importante de su labor pastoral como obispo.

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