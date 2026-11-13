Adiós a 'Mondonguito': falleció el querido actor cómico Lorenzo Zubiate tras afrontar una grave enfermedad pulmonar

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido como 'Mondonguito', falleció después de afrontar un delicado cuadro de salud que comprometió gravemente su capacidad para respirar. Su partida enluta al humor peruano y deja dolor entre sus familiares, amigos y seguidores, quienes estuvieron pendientes de su evolución durante sus últimos días.

Una enfermedad que comprometió sus pulmones

El humorista padecía fibrosis pulmonar severa y permanecía hospitalizado en el Cayetano Heredia. Según se indica, entre el 70% y el 80% de sus pulmones estaban comprometidos. Una infección respiratoria agravó su condición, por lo que necesitaba asistencia respiratoria y suministro permanente de oxígeno.

En los últimos días, sufrió una descompensación que obligó a incrementar el soporte de oxígeno. Su hija, Patricia Zubiate, había comunicado públicamente la preocupación de la familia ante el deterioro de su padre.

La llamada de despedida a Kike Suero

Antes de conocerse el fallecimiento, Kike Suero relató que Mondonguito lo llamó para despedirse. Tras esa comunicación, decidió visitarlo y acompañarlo en medio del difícil momento que atravesaba.

Según su testimonio, el artista permanecía consciente. Durante el encuentro, Suero también supo que su compañero había recibido la unción de los enfermos y aprovechó la visita para dedicarle palabras de aliento.

Kike Suero en unas de visitas a 'Mondonguito'

La esperanza de su familia

Patricia Zubiate explicó que la descompensación de su padre había elevado su necesidad de oxígeno hasta el nivel máximo de asistencia que recibía. La situación generó angustia entre sus seres queridos, que todavía mantenían la esperanza de una recuperación. Inclusive, su hija realizó diversas actividades para poder recaudar dinero para su tratamiento.

La muerte de Mondonguito cierra esos días de incertidumbre con una dolorosa despedida. Los testimonios de su hija y de Kike Suero reflejan la cercanía con la que familiares y compañeros acompañaron al cómico durante la etapa más difícil de su enfermedad.