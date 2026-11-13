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Papa León XIV: "¡Que alegría volver a Chiclayo!, es una bendición estar de nuevo con ustedes"

Como parte de sus actividades programadas, en las Pampas de Pimentel, el papa León XIV expresó su emoción por regresar a Chiclayo y reencontrarse con la población con la que mantiene un vínculo.

Papa León XIV se pronuncia durante misa en Chiclayo
Papa León XIV se pronuncia durante misa en Chiclayo (Difusión)

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/11/2026

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El papa León XIV expresó su emoción por regresar a Chiclayo y reencontrarse con los fieles que lo acompañaron durante su etapa como obispo de esta ciudad. Ante una multitud congregada en las Pampas de Pimentel, el Santo Padre agradeció las muestras de cariño, las oraciones y el respaldo.

Papa León dirige sus primeras palabras a Chiclayo en la misa

Durante su esperado encuentro con los ciudadanos de la región Lambayeque, el pontífice no ocultó su alegría por volver a una tierra con la que mantiene un vínculo especial. En ese sentido, destacó que regresar a Chiclayo representa una bendición y agradeció la oportunidad de compartir nuevamente un momento con quienes considera parte importante de su vida y ministerio episcopal.

"Queridos hermanos y hermanas, ¡qué alegría volver a Chiclayo!, es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes. Gracias por su cariño, el apoyo, sus oraciones, en particular por mi salud que, en estos momentos de prueba, con la ayuda de Dios estoy superando", manifestó.

Asimismo, León XIV recordó el afecto que siente por la población chiclayana y señaló que, al reencontrarse con los rostros de quienes acudieron a recibirlo a su llegada.

"Al ver sus rostros, me nace de manera espontánea una oración de acción de gracias al Señor por las bendiciones que ustedes han sido y son para mi vida y para mi ministerio episcopal", expresó ante los miles de asistentes.

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Papa León XIV pide continuar con las oraciones por su salud

En otro momento de su mensaje, el Santo Padre aseguró que mantiene presentes a los fieles de Chiclayo en sus oraciones y aprovechó la oportunidad para pedirles que continúen rezando por él, especialmente luego de haber tenido complicaciones médicas.

"Los tengo muy presentes en mis plegarias. También les pido que sigan orando por mí para que nuestro Señor Jesucristo me conceda la gracia de continuar confirmando a mis hermanos en la fe", sostuvo.

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Cabe recordar que el pasado sábado 17 de octubre, el papa León XIV recibió el alta hospitalaria luego de permanecer bajo atención médica tras una intervención quirúrgica por un tumor en uno de sus pulmones.

Finalmente, de esta manera, el retorno del papa León XIV a Chiclayo estuvo marcado por un emotivo reencuentro con la población, que expresó su alegría por recibir nuevamente al pontífice en una ciudad donde desarrolló parte importante de su labor pastoral.

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