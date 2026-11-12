Papa León XIV comparó a los obispos con los chasquis del Imperio inca y les pidió llegar a las comunidades más alejadas

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV evocó a los antiguos mensajeros del Tawantinsuyo para pedir a los obispos peruanos que salgan al encuentro de las poblaciones más vulnerables. Durante su visita al Palacio Arzobispal de Lima, les exhortó a fortalecer la comunión y acompañar a los sacerdotes en su labor pastoral.

Una Iglesia que camina con el pueblo

"Los caminos que atraviesan la geografía de un país recorren también el alma de su pueblo", expresó León XIV al iniciar su reflexión en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima. Con esta frase, el pontífice vinculó la geografía peruana con la necesidad de que la Iglesia se acerque a las realidades humanas y espirituales de sus comunidades.

El papa recordó que el Qhapaq Ñan conectó territorios, comunidades y culturas. A partir de esa imagen, planteó que la Iglesia debe ser un camino de comunión y esperanza, capaz de superar la indiferencia, el individualismo y las distancias entre las personas.

Llegar a los más vulnerables

"El pastor está llamado a salir al encuentro de todos", afirmó León XIV. La frase resume su pedido a los obispos para que conozcan sus diócesis desde la cercanía con la población, especialmente con quienes viven en zonas alejadas o enfrentan situaciones de fragilidad social.

El Santo Padre les solicitó entrar en los hogares, acompañar a los enfermos, acercarse a los jóvenes y visitar a las comunidades que pocas veces logran hacerse escuchar. También recordó el ejemplo de santo Toribio de Mogrovejo, quien recorrió comunidades para anunciar el Evangelio también en las lenguas de los pueblos indígenas.

Acompañar a los sacerdotes

"El camino pastoral no debe recorrerse en solitario", subrayó León XIV. Con esta idea, pidió que los obispos acompañen a sus sacerdotes, compartan sus fatigas y anhelos, y cuiden que ninguno quede atrás en el cumplimiento de su misión.

El pontífice destacó la importancia de la comunión dentro de la Iglesia y pidió fortalecer el proceso sinodal peruano con la participación corresponsable del pueblo de Dios. Su mensaje dejó una invitación a caminar con el pueblo, mantener la comunión episcopal y abrir el corazón a Dios, a los hermanos y a la comunidad.

La comparación con los chasquis permitió a León XIV plantear una visión de una Iglesia cercana, en movimiento y atenta a las necesidades de todos. Así, el pontífice llamó a los obispos peruanos a llevar la fe, la esperanza y la solidaridad hasta los rincones más alejados del país.