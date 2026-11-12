Papa León XIV destaca la diversidad del país y expresa su orgullo de pertenecer a esta tierra: "¡Es mi Perú!"

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV destacó la riqueza cultural del Perú y expresó su admiración por la diversidad que caracteriza al territorio nacional durante su encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano.

En su discurso, el sumo pontífice hizo referencia a las distintas expresiones que conforman la identidad peruana e incluso recordó un conocido vals criollo para transmitir su mensaje sobre el orgullo de pertenecer a esta tierra.

Papa León XIV recuerda el vals criollo 'Mi Perú'

Durante su intervención, el sucesor de Pedro resaltó que la pluralidad del país constituye uno de sus principales atributos. Su reflexión estuvo acompañada de un llamado a reconocer la dignidad de todas las personas, independientemente de sus diferencias culturales, lingüísticas o regionales.

"La centralidad de la dignidad humana ilumina igualmente nuestra manera de comprender la diversidad cultural. Perú es un país bellísimo precisamente por su pluralidad cultural, lingüística, histórica y regional", expresó el pontífice.

Uno de los momentos destacados de su intervención ocurrió cuando el santo padre hizo referencia a una canción representativa de la música criolla peruana. Con esta mención, León XIV evocó las características geográficas del territorio nacional y resaltó la belleza de sus paisajes.

"Como cantamos en un vals criollo, ricas montañas, hermosas tierras, resuenas playas, fértiles tierras, umbrales nevadas, ríos quebradas, ¡es mi Perú!", manifestó.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Durante el encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, el papa León XIV expresó su admiración por la diversidad del Perú y resaltó el orgullo de pertenecer a esta tierra. Asimismo, hizo una referencia al tema 'Mi Perú'. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j — Exitosa Noticias (@exitosape) November 12, 2026

De esta manera, el pontífice incorporó una referencia musical a su discurso para destacar el valor de la identidad nacional y la diversidad que caracteriza al país. Su mensaje puso en relieve la importancia de reconocer las distintas expresiones culturales que forman parte de la historia y las tradiciones peruanas.

¿Qué dijo el papa León XIV sobre la educación en el Perú?

Además de referirse a la diversidad cultural, León XIV dedicó parte de su intervención a la importancia de la educación como herramienta para construir una sociedad basada en el respeto y la dignidad humana.

"En esta interdependencia, la educación se vuelve un instrumento práctico para que los principios se vuelvan concretos. Educar hoy a nuestros niños concordemente con su propia dignidad garantiza una sociedad honesta para mañana", señaló.

Asimismo, sostuvo que el Estado debe impulsar políticas sociales que favorezcan a las familias, garanticen una formación humana e intelectual de los estudiantes y protejan tanto la dignidad del trabajo como la iniciativa privada.

En conclusión, el discurso de León XIV vinculó la educación, la dignidad humana y la diversidad cultural como elementos fundamentales para el futuro del país. Su referencia al vals 'Mi Perú' también permitió destacar el valor de la identidad peruana y la riqueza de una nación cuya pluralidad constituye parte esencial de su historia.