Papa León XIV exhorta a obispos del Perú a favorecer la justicia y ayudar a quienes sufren

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV se reunió con los obispos del Perú en el Palacio Arzobispal de Lima durante el segundo día de su visita apostólica. En su discurso, exhortó al clero a acompañar a las comunidades más alejadas frente a la pobreza y la corrupción. Asimismo, exigió verdad, justicia y reparación ante los casos de abuso eclesial. La jornada consolidó una hoja de ruta enfocada en la prevención y protección de los más vulnerables.

Exhortación pastoral del papa León XIV frente a los desafíos sociales del Perú

Durante su discurso ante los representantes de la Conferencia Episcopal Peruana en el Palacio Arzobispal, el sumo pontífice delineó las prioridades que deben guiar el acompañamiento espiritual y social de la Iglesia católica frente a las problemáticas actuales que atraviesa la población nacional.

"El Perú de hoy necesita pastores capaces de escuchar las preguntas de su tiempo e iluminarlo con la claridad del evangelio para acompañar a las familias, sostener a los jóvenes y defender la dignidad de cada persona, favorecer la justicia y comprometerse con la custodia de la creación, ayudando particularmente a quienes sufren la pobreza, la corrupción", señaló el santo padre.

De esta manera, el obispo de Roma enfatizó la necesidad de mantener una presencia institucional cercana a los sectores más vulnerables del país, promoviendo una labor pastoral activa en defensa de los derechos fundamentales y el cuidado del entorno natural.

Compromiso de la Iglesia contra los abusos

Asimismo, en otro momento de su alocución frente al episcopado nacional en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, el sumo pontífice abordó de manera directa la problemática de los casos de abusos cometidos en el ámbito religioso, exigiendo acciones concretas de reparación y resguardo hacia las víctimas .

"Permítanme referirme a una realidad que nos ha causado tanto dolor los abusos perpetrados por miembros del clero o en el contexto eclesial hemos de responder como lo haría Jesús con la verdad con justicia, con perdón, con reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos", manifestó el sumo pontífice.

Cercanía pastoral y atención a las comunidades más alejadas

El papa León XIV destacó la labor pastoral de los obispos peruanos y recordó el legado histórico de santo Toribio de Mogrovejo, señalando durante su mensaje la importancia de acercarse a las comunidades más alejadas del país y promover la formación cristiana en las lenguas originarias de los pueblos indígenas.

"Abrir el corazón para el obispo significa también conocer su diócesis entrando en los hogares, acompañando a los enfermos, encontrando a los jóvenes, acercándose a las comunidades que por su distancia geográfica por su fragilidad social pocas veces pueden hacerse escuchar o ser escuchadas", indicó.

En ese sentido, el papa León XIV estableció una hoja de ruta clara para el episcopado peruano durante su segundo día de visita apostólica en Lima, centrada en el acompañamiento pastoral a los sectores vulnerables y la implementación firme de políticas de justicia, reparación y prevención en el seno de la institución eclesial.