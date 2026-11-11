Papa León XIV llegó a la Plaza de Armas de Lima en medio de una multitudinaria ovación

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras recorrer varias calles de Lima en el 'papamóvil', el papa León XIV llegó a la Plaza de Armas de Lima, bajo un fuerte resguardo policial y una multitudinaria ovación de fieles colocado a los costados. El sumo pontífice asistió a Palacio de Gobierno donde para el recibimiento oficial a cargo de la presidenta Keiko Fujimori.

Largo recorrido en el 'papamóvil'

El recorrido del vicario de Cristo inició desde el Grupo Aéreo N°8 del Callao, lugar a donde arribó desde Argentina en horas de la tarde. En la Basílica María Auxiliadora cambió de vehículo a su particular unidad y luego se dirigió por vías del Centro Histórico.

Las calles lucían abarrotadas de fieles, con banderas y ovaciones hacia el pontífice, que respondía el gesto de cariño con la mano alzada. Tras pasar por la avenida Bolivia, Garcilaso de la Vega y el jirón Conde de Superunda, ingresó a la también conocida como Plaza Mayor de Lima.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | El papa León XIV llegó a la Plaza de Armas de Lima donde cientos de fieles lo saludan con emoción y algarabía. El sumo pontífice también los saluda y bendice desde el papamóvil. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 12, 2026

En este punto lo esperaban más ciudadanos recostados a los lados y escoltado por su guardia personal, sin el habitual uniforme de alabarderos suizos y la Policía Nacional. Le dio toda la vuelta a la plaza antes de que el 'papamóvil' se estacione en el frontis de Palacio de Gobierno.

La presidenta Keiko Fujimori lo recibió, tal como ocurrió a su llegada vía aérea, pero esta vez para el recibimiento oficial. El jefe de línea inició con la ceremonia y luego, cuando se procedió a entonar el himno nacional, el sumo pontífice no fue ajeno a ello y lo hizo al igual que todos los presentes.

Cronograma del papa este miércoles

Después de la reunión que sostendrá la máxima autoridad de la Iglesia Católica en la casa de Pizarro, se dirigirá al Gran Teatro Nacional de San Borja para un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, aproximadamente a las 7:45 de la noche.

Cabe precisar que para esta actividad acudieron expresidente de las últimas gestiones. Se pudo apreciar a Dina Boluarte, quien fue sucesora de Pedro Castillo, también a José Jerí, quien la sucedió tras su vacancia y José María Balcázar, quien asumió luego de que este último fuera censurado de la Mesa Directiva y destituido del cargo de jefe de Estado.

El papa León realizó un largo recorrido desde el Grupo Aéreo N°8 del Callao hasta la Plaza de Armas, donde ingresó a Palacio de Gobierno para el recibimiento oficial. Durante su trayecto, fue ovacionado por miles de fieles.