Keiko Fujimori tras aprobación de viaje a China y Japón: "Cumpliré una agenda de alto nivel"

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori se pronunció tras la aprobación del Senado a su solicitud para viajar a China para la cumbre de la APEC y luego a Japón, lo que la ausentará de la despedida del papa León XIV el próximo 16 de noviembre. Agradeció a la Cámara Alta por permitir cumplir con una agenda que será beneficiosa para el país.

Agradecimiento al Senado

A través de sus redes sociales, la jefa de Estado dejó un mensaje en que expresa su gratitud con el Parlamento por autorizarle el permiso para dirigirse al continente asiático para este foro internacional. Además adjuntó el cronograma de las actividades que realizará durante su estadía.

"Agradezco al Senado de la República por autorizar el viaje oficial a China y Japón. Participaré en la Cumbre de Líderes de APEC y cumpliré una agenda de alto nivel para fortalecer nuestras relaciones, promover inversiones, abrir nuevos mercados y gestionar apoyo y cooperación frente al fenómeno El Niño", escribió la mandataria.

Agradezco al Senado de la República por autorizar el viaje oficial a China y Japón. Participaré en la Cumbre de Líderes de APEC y cumpliré una agenda de alto nivel para fortalecer nuestras relaciones, promover inversiones, abrir nuevos mercados y gestionar apoyo y cooperación frente al fenómeno El Niño. Comparto la agenda oficial de este viaje. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 11, 2026

Tal como señala el programa de la presidenta Fujimori, el domingo 15 de noviembre, en horario aún por definir, partirá rumbo a la ciudad de Shenzhen, en China, donde se realizará la 33° Cumbre de la APEC. Su llegada a suelo chino se daría aproximadamente a las 10:20 de la noche del lunes 16.

Destaca que el martes 17 a las 4:30 p.m. tendrá una reunión bilateral con el presidente chino Xi Jinping y al día siguiente con el de Vietnam, To Lam. Al día siguiente se citará con el sultán de Brunei, Hassanal Bolkiah, el presidente de Chile, José Antonio Kast y la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, antes de acudir a la inauguración del foro.

Continuidad de la agenda en Asia

El jueves 19 la jefa de Estado participará de la reunión con líderes económicos APEC y resalta el encuentro con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, así como con el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr. Para las 5:25 p.m. se prevé su partida de Shenzhen hacia Tokio, Japón.

Su último día en el continente asiático la tendrá en la capital japonesa, donde se reunirá con la gobernadora tokiota Yuriko Koike, el senador Muneo Suzuki, y sobre la 2:00 p.m. con la primera ministra Sane Takaichi. Tendrá otras actividades hasta cerca de las 6:00 p.m. y cerca de las 11:00 p.m. está programado su vuelo de vuelta al Perú.

De esta manera, la presidenta Keiko Fujimori mostró su agradecimiento con el Senado por permitirle viajar a China, por la APEC y a Japón para fortalecer los lazos con este país asiático.