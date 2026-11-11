Papa León XIV en Perú: presidenta Keiko Fujimori recibió al sumo pontífice en el Grupo Aéreo N°8

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este miércoles 11 de noviembre arribó al Perú el papa León XIV como parte de su gira apostólica que ya lo llevó por Uruguay, Argentina y cerrará en nuestro país. A su llegada, la presidenta Keiko Fujimori lo recibió tras bajar del avión acompañada del canciller Carlos Espá, otras autoridades y cientos de fieles.

Cordialidad de la mandataria

La Base Aérea N°8 del Callao Lució un marco espectacular para acoger al sumo pontífice que regresaba al Perú, por primer vez como máxima autoridad de la Iglesia Católica, para visitar seis regiones. Esta se desarrollará desde hoy hasta el próximo lunes, cuando culminará su periplo y retornando a Roma.

Tras descender de la aeronave de Aerolíneas Argentinas, el papa León XIV pisó suelo nacional oficialmente a las 5:34 de la tarde. En ese momento, la presidenta Keiko Fujimori se acercó y le estrechó la mano, intercambiando algunas palabras y con un gesto cordial mutuo.

📸📷#GaleríaAndina Las imágenes que emocionan con la llegada del papa León XIV a tierras peruanas https://t.co/prxHGflwEk Fotos: Carlos Lezama / Jhonel Rodriguez https://t.co/dz9kOvHaFK — Agencia Andina (@Agencia_Andina) November 11, 2026

Posteriormente se acercó el canciller Carlos Espá, quien también lo saludó y fue correspondido, así como el Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), el General del Aire Mario Raúl Contreras León Carty. Tras ello, un par de niños se aceraron y le entregaron al sumo pontífice un ramo de flores.

El vicario de Cristo continuó su trayecto hacia la salida acompañado de la mandataria y en ese momento el protocolo se rompió en parte, debido a que él decidió acercarse a saludar a los presentes. Finalmente, se retiró del recinto ovacionado rumbo a Palacio de Gobierno, donde será el recibimiento oficial.

Agenda del papa en Lima

Tras acudir a la Casa de Pizarro, el pontífice se dirigirá al Gran Teatro Nacional en San Borja, donde se reunirá con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Con ello, culminará con lo previsto en su agenda en su primer día en la capital.

Al día siguiente se reunirá con obispos en la capilla del Palacio Arzobispal, celebrará la Hora Media en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista, un encuentro frente a la Catedral y participará de la vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional, cerrando su jornada con una cena en la Nunciatura Apostólica. Retornará el 16, día donde oficiará la misa en la Base Aérea de Las Palmas.

El papa León ya está en Perú y la encargada de recibirlo fue la presidenta Keiko Fujimori. La mandataria lo esperó a su descenso del avión que lo trajo desde Argentina y le dio un saludo fraterno a nuestro país.