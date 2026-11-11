Papa León XIV en el Perú: millones de fieles recibieron en la avenida Brasil al santo padre

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pasada las 5:00 p. m. de este miércoles 11 de noviembre, el papa León XIV volvió a pisar suelo peruano, tras su exitosa visita apostólica a Uruguay y Argentina, dando inicio al recorrido que llevará a cabo por Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

Tal como era de esperarse, millones de fieles que se congregaron desde tempranas horas del día en las diversas calles y avenidas por donde tiene programado transitar el sumo pontífice con destino a Palacio de Gobierno, siendo una de sus principales vías: la avenida Brasil.

Sumo pontífice subió al "papamóvil" en Breña

Uno de los primeros acontecimientos que iba a marcar la llegada del papa León XIV al Perú, era su embarco de la unidad que lo trasladaba desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez al papamóvil, ubicado en los exteriores de la Basílica de la Virgen de María Auxiliadora, distrito de Breña.

Pasada las 6:30 p. m., el santo padre subió a su vehículo en medio de toda la algarabía que lo rodeaba. Los devotos de diversas hermandades religiosas, fieles y ciudadanos en general recibieron con fuertes aplausos a León XIV, quien agradeció el gesto con una sonrisa y la señal de la cruz, a manera de bendición.

(Noticia en desarrollo...)