El 'Papacóptero' ya se dirige a Chiclayo: cuatro helicópteros de la FAP se preparan para trasladar a León XIV

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El denominado Papacóptero ya se dirige a Chiclayo como parte de los preparativos para la visita del papa León XIV al norte del país. La Fuerza Aérea del Perú (FAP) desplegó cuatro helicópteros Mi-17 para garantizar el traslado del pontífice y su comitiva hacia Cajamarca.

Cuatro aeronaves Mi-17 forman parte del despliegue

Las aeronaves partieron desde el Grupo Aéreo N.° 3 con destino a Lambayeque. Una de ellas es el helicóptero conocido como Papacóptero FAP, presentado por el Ministerio de Defensa para cumplir funciones de transporte en el recorrido del sumo pontífice.

Los cuatro helicópteros permanecerán en Chiclayo a disposición de los requerimientos de traslado del papa León XIV y de la comitiva oficial. El despliegue forma parte de la planificación logística de la FAP para las actividades previstas en Cajamarca.

El movimiento de las aeronaves se realiza antes de la llegada del pontífice a la región Lambayeque. Los equipos Mi-17 fueron asignados para cumplir los desplazamientos establecidos en la agenda papal, que incluye un viaje desde Chiclayo hasta una localidad de la sierra cajamarquina.

El operativo principal está programado para el sábado 14 de noviembre. Ese día, los helicópteros trasladarán al papa León XIV hasta la comunidad de Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde tiene previstas actividades como parte de su visita apostólica al norte peruano.

Las aeronaves también estarán destinadas al traslado de los integrantes de la comitiva oficial. La movilización hacia Chiclayo permitirá que los equipos permanezcan cerca del punto de partida previsto para el recorrido aéreo hacia Cajamarca y para las operaciones logísticas relacionadas con la visita.

Así serán las tripulaciones que trasladarán al papa León XIV

Cada helicóptero contará con cinco integrantes en su tripulación: piloto, copiloto, ingeniero de vuelo, mecánico de a bordo y personal paramédico. Este equipo estará a cargo de las operaciones de vuelo, la supervisión técnica y la atención ante posibles emergencias durante los traslados.

El Papacóptero es un helicóptero Mi-17 de la FAP, presentado por el Mindef el pasado 28 de octubre. La aeronave fue destinada al traslado del papa León XIV durante su visita al país, programada del 11 al 16 de noviembre.

Este modelo tiene capacidad para transportar hasta 24 personas o cuatro toneladas de carga. Además, cuenta con una autonomía de vuelo de tres horas y media y está equipado con visores especiales que permiten realizar operaciones durante la noche.

Con este despliegue, cuatro helicópteros Mi-17 permanecerán en Chiclayo para apoyar el traslado del papa León XIV y su comitiva. Las aeronaves participarán en el recorrido previsto hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, como parte de la visita papal.