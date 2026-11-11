Papa León XIV en Perú: sigue el minuto a minuto EN VIVO de sus actividades en Lima

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú vive una jornada especial con la visita del papa León XIV, quien cumplirá diversas actividades como parte de su agenda oficial. Conoce aquí los detalles de sus encuentros , recorridos y mensajes que dará el sumo pontífice en este día histórico.

Papa León XIV retorna al Perú: minuto a minuto

17:02 | ¡Papa León XIV ya está en Perú!

El sumo pontífice ya se encuentra en territorio peruano. Su llegada marca el inicio de una histórica visita que reúne la fe, emoción y expectativa de miles de fieles que esperan acompañarlo durante su recorrido. El santo padre ya arribó al Grupo Aéreo N.° 8.