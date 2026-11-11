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Papa León XIV en Perú: sigue el minuto a minuto EN VIVO de sus actividades en Lima

El sumo pontífice inicia una jornada histórica en el Perú con una agenda que incluye encuentros, actividades oficiales y momentos de oración. Sigue todos los detalles de su visita, sus recorridos y acontecimientos importantes de este día.

El papa ya se encuentra en territorio peruano.
El papa ya se encuentra en territorio peruano. (Difusión)

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/11/2026

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El Perú vive una jornada especial con la visita del papa León XIV, quien cumplirá diversas actividades como parte de su agenda oficial. Conoce aquí los detalles de sus encuentros , recorridos y mensajes que dará el sumo pontífice en este día histórico.

Papa León XIV retorna al Perú: minuto a minuto

17:02 | ¡Papa León XIV ya está en Perú!

El sumo pontífice ya se encuentra en territorio peruano. Su llegada marca el inicio de una histórica visita que reúne la fe, emoción y expectativa de miles de fieles que esperan acompañarlo durante su recorrido. El santo padre ya arribó al Grupo Aéreo N.° 8.

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