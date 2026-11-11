¡Bienvenido a casa!: papa León XIV pisa finalmente suelo peruano y es recibido por la presidenta Keiko Fujimori

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El momento anhelado por miles de fieles finalmente llegó. En medio de muestras de profunda devoción y júbilo nacional, el papa León XIV aterrizó en territorio peruano para dar inicio a un acontecimiento espiritual e institucional sin precedentes.

Quien fuera obispo en tierras peruanas y hoy encabeza la Iglesia Católica regresa a una nación que lo acogió durante décadas de labor pastoral, marcando un hito histórico bajo el el reencuentro, la paz y la esperanza. El descenso de la aeronave en la Base Aeronaval del Callao, que aterrizó a las 5:02 p.m., selló una postal imborrable para la memoria colectiva del país.

Recepción institucional

Tras salir por la puerta de la aeronave que lo trajo desde Argentina, el santo padre saludó a los presentes que acudieron a su tan esperado arribo. Al pie de las escaleras lo esperaba la mandataria Fujimori, acompañada del Canciller Carlos Espá, para el primer apretón de manos y un corto intercambio de palabras antes iniciar su paso sobre la alfombra roja.

Allí, León XIV no dudó en romper momentáneamente el protocolo, acercándose a representantes y niños del CONADIS para darles un abrazo fraternal, acto que repetiría con otros fieles que se hallaban en el lugar, dejando así una primera muestra de cercanía que su regreso al Perú destinaba a manifestar.

Tras ello, saludó también a otros representantes de los poderes del Estado: Miguel Torres, presidente del Congreso; y Janet Tello, presidenta del Poder Judicial.

Una agenda movida: las actividades de su primer día en Lima

Tras pisar suelo nacional, el Santo Padre puso en marcha de inmediato la agenda oficial dispuesta en el programa para esta jornada inaugural de miércoles 11 de noviembre, la cual contempla encuentros al más alto nivel político y protocolar en el Cercado de Lima.

5:30 p.m.: Aterrizaje y recepción oficial en la Base Aeronaval del Callao, con la presencia de autoridades estatales y representantes eclesiásticos.

Aterrizaje y recepción oficial en la Base Aeronaval del Callao, con la presencia de autoridades estatales y representantes eclesiásticos. 6:15 p.m.: Ceremonia oficial de bienvenida en el Palacio de Gobierno.

Ceremonia oficial de bienvenida en el Palacio de Gobierno. 6:45 p.m.: Reunión privada de cortesía con la presidenta de la República.

Reunión privada de cortesía con la presidenta de la República. 7:45 p.m.: Majestuoso encuentro con autoridades del Estado, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado en las instalaciones del Gran Teatro Nacional.

Con el reencuentro consumado en el Callao y las primeras reuniones protocolares en marcha, el Perú vive horas de profunda expectativa espiritual y social.

La presencia de papa León XIV no solo reaviva la fe católica en el territorio nacional, sino que abre un espacio propicio para la reflexión sobre los valores democráticos, la justicia social y la reconciliación que el país demanda en su actual coyuntura.