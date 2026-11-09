Jesús Maldonado, alcalde de SJL, cuestiona decisión del JNE: "Está vulnerando derechos fundamentales"

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, cuestionó la decisión del Jurado Electoral y sostuvo que no se pueden modificar retroactivamente las reglas de un proceso electoral que ya concluyó. Asimismo, afirmó que esta medida vulnera derechos fundamentales, como el derecho a elegir.

Reglas electorales no deben cambiarse retroactivamente

Jesús Maldonado manifestó que las disposiciones de un proceso electoral deben mantenerse una vez concluida la contienda, por lo que cuestionó que se pretenda modificar decisiones que ya fueron establecidas.

"El Jurado Electoral no puede cambiar las normas de un proceso electoral que ya terminó ni tampoco puede modificar lo que ya se ha determinado en este proceso, retroactivamente. Todas las personas que hayan postulado como primeros regidores siendo autoridades en la actualidad. Lo que debería seguirse, como ya lo ha determinado el Jurado Electoral durante mucho tiempo, es que estas autoridades ya están proclamadas como primer regidor". afirmó.

Ley orgánica municipal determina reemplazos correspondientes

Maldonado explicó que, ante la ausencia de una autoridad municipal, corresponde aplicar lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades para determinar quién debe asumir el cargo vacante.

"Luego de ello, lo que se habilita es la Ley Orgánica de Municipalidades, que es lo que determina quién ocupa ese cargo vacío de esa autoridad que no existe, que renunció por distintos temas". señaló.

Decisión electoral vulneraría derecho ciudadano a elegir

Finalmente, el alcalde expresó sus cuestionamientos a la medida y advirtió que podría generar controversias constitucionales, debido a que, desde su perspectiva, se estaría afectando la voluntad popular expresada en las urnas.

"Lo que está haciendo el Jurado Electoral es inverosímil, llama mucho la atención y es bastante criticable. Yo creo que va a haber un cuestionamiento muy grande constitucional porque está vulnerando el derecho del ciudadano a elegir. Hay una serie de faltas muy grandes (...) y faltan a la voluntad del ciudadano". sostuvo.

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