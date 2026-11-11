Av. Tacna se cierra temporalmente por la llegada del papa León XIV: conozca el plan de desvío de la ATU para el corredor Azul

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la llegada del papa León XIV al Perú, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inició el desvío temporal del recorrido del corredor Azul, debido al cierre de la avenida Tacna, Centro de Lima.

El santo padre arribará a suelo peruano alrededor de las 5:00 p. m. de hoy, miércoles 11 de noviembre, para dar inicio a sus primeras actividades oficiales en el país, tras su exitosa gira apostólica llevada a cabo en Uruguay y Argentina.

Conozca el plan de desvío vehicular ante el cierre de la avenida Tacna

De acuerdo con lo señalado por la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el cierre parcial en la avenida Tacna comenzó al promediar las 4:00 p. m., en ambos sentidos entre el paradero Virú y la avenida Nicolás de Piérola.

En ese sentido, las unidades que transiten desde el Rímac al Centro de Lima, se dirigirán por la prolongación Tacna, desviándose por la avenida Francisco Pizarro, para iniciar su recorrido por la avenida Alfonso Ugarte, continuando por la avenida Nicolás de Piérola, hacia la avenida Garcilaso de la Vega. Del mismo modo, quienes se dirijan con destino al Rímac, deberán adoptar el mismo recorrido.

Desde la ATU indican que el corredor Morado circulará con normalidad por la av. Abancay y los usuarios podrán descender en los paraderos más cercanos a la Plaza Mayor de Lima, como en el jirón Cusco y Santa Rosa. Asimismo, ambos corredores contarán con unidades de refuerzo en puntos estratégicos, los cuales se detallan a continuación

Hacia Miraflores : el corredor Azul podrá ser tomado en la avenida Tacna con el jirón Moquegua

: el corredor Azul podrá ser tomado en la avenida Tacna con el jirón Moquegua Hacia el Rímac : encontrarán unidades del corredor Azul en la avenida Tacna con el jirón Callao

: encontrarán unidades del corredor Azul en la avenida Tacna con el jirón Callao Hacia San Isidro : estarán las unidades del corredor Morado en el jirón Cusco con la avenida Abancay

: estarán las unidades del corredor Morado en el jirón Cusco con la avenida Abancay Hacia San Juan de Lurigancho: los buses del corredor Morado estarán ubicados en el jirón Amazonas con la avenida Abancay y en el jirón Callao con la avenida Tacna

Cabe precisar que, si vas a la ceremonia de bienvenida al papa León XIV, podrás utilizar los servicios "A" y "C" del Metropolitano, donde descenderás en las estaciones Jirón de la Unión o Tacna. El servicio tendrá una interrupción temporal de algunos minutos durante el ingreso y la salida del santo padre de la Plaza de Armas.

Primeras actividades que tendrá el papa León XIV en el Perú

Ni bien el vuelo pise suelo peruano, el papa León XIV recibirá un recibimiento oficial en el Grupo N.° 8 de la Base Aérea del Callao. Posteriormente, iniciará su recorrido a la Plaza Mayor de Lima. Su trayecto será por las avenidas Faucett, La Marina, Sucre y Brasil (a la altura de la Basílica de la Virgen María Auxiliadora se subirá al papamóvil).

Del mismo modo, recorrerá por la plaza Bolognesi, el Paseo Colón, las avenidas Garcilaso de la Vega y Tacna, para finalmente llegar al jirón Conde de Superunda, teniendo como destino Palacio de Gobierno, donde a las 6:45 p. m. sostendrá un encuentro con la presidenta Keiko Fujimori Higuchi.

Luego de la actividad, el santo padre tendrá un nuevo encuentro, esta vez con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, aproximadamente a las 7:45 p. m. en el Gran Teatro Nacional, San Borja.

De esta manera, la capital se alista recibir al papa León XIV, habiendo dejando enormes enseñanzas y mensajes de paz en sus pasos por Argentina y Uruguay.