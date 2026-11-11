¡De pie y sonriente!: papa León XIV aborda el papamóvil y desata la euforia en su recorrido hacia el Centro de Lima

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La emoción desbordó las principales arterias de la capital en el primer gran desplazamiento del papa León XIV tras pisar suelo peruano, desatando muestras de fe en los ciudadanos durante su camino al centro de la capital.

Multitudinaria marcha hacia Palacio

Con la caravana oficial en marcha, el cortejo papal dejó la base aérea del Callao para avanzar a paso firme por la avenida Faucett, recorriendo posteriormente las avenidas La Marina y Sucre bajo la atenta mirada de miles de fieles que vitorearon su paso tras largas horas de espera por verlo pasar.

El momento culminante de la ruta se produjo en los exteriores de la Basílica María Auxiliadora, donde el pontífice descendió para abordar finalmente el tradicional papamóvil. De pie, visiblemente emocionado y devolviendo las muestras de cariño con una sonrisa, el Santo Padre inició su primer recorrido abierto rumbo a la Plaza Mayor y al Palacio de Gobierno.

En medio del trayecto, protagonizó una espontánea y entrañable escena al saludar de manera cercana a los pasajeros y transeúntes que observaban detenidamente desde los buses del Metropolitano y las estaciones colindantes.

León XIV saluda a pasajeros del Metropolitano.

El despliegue del papamóvil en las regiones: Chiclayo, Cusco y Pucallpa

El recorrido capitalino marca apenas el inicio del uso del vehículo oficial, el cual acompañará al pontífice en los diferentes destinos programados durante su visita apostólica por el país. De acuerdo con los detalles logísticos de la organización, el vehículo papal cumplirá trayectos específicos en las principales ciudades del interior.

En Lima: Además del recorrido inaugural en el Centro Histórico y la Plaza Mayor, el papamóvil será utilizado en los alrededores del Palacio Arzobispal y la Basílica Catedral, así como en la masiva misa programada en la base aérea Las Palmas , en Surco, la cual congregará a más de un millón de fieles.

Además del recorrido inaugural en el Centro Histórico y la Plaza Mayor, el papamóvil será utilizado en los alrededores del Palacio Arzobispal y la Basílica Catedral, así como en la masiva misa programada en la , en Surco, la cual congregará a más de un millón de fieles. En Chiclayo: El Santo Padre utilizará el vehículo oficial específicamente dentro del perímetro destinado para la gran misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel, complementando sus desplazamientos locales con un carro de golf en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo.

El Santo Padre utilizará el vehículo oficial específicamente dentro del perímetro destinado para la gran en las Pampas de Pimentel, complementando sus desplazamientos locales con un carro de golf en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo. En Cusco: El recorrido con el papamóvil se efectuará desde su salida del aeropuerto internacional hasta la histórica explanada de Sacsayhuamán, donde ofrecerá un mensaje central a las comunidades andinas.

El recorrido con el papamóvil se efectuará desde su salida del aeropuerto internacional hasta la histórica explanada de Sacsayhuamán, donde ofrecerá un mensaje central a las comunidades andinas. En Pucallpa: El desplazamiento se extenderá desde la Plaza de Armas hasta la Villa Deportiva, escenario central de la celebración religiosa en la Amazonía.

Las postales de júbilo y cercanía registradas durante el trayecto hacia el Palacio de Gobierno reafirman la profunda conexión entre el papa León XIV y el pueblo peruano. Con un despliegue planificado para facilitar el contacto directo con la ciudadanía tanto en Lima como en regiones, el papamóvil se consolida como el símbolo móvil de un reencuentro histórico marcado por la fe y la esperanza colectiva.