Paro de transportistas: ¡Terrible! Manifestante se desmaya en plena movilización en Lima Norte

Este viernes 11 de octubre, distintos gremios de transportistas acataron el paro desde temprano para exigir al gobierno de Dina Boluarte medidas urgentes para frenar los casos de extorsión. Sin embargo, una mujer protagonizó un terrible incidente tras desmayarse en la movilización registrada en Lima Norte.

Transportista se desmaya en el paro

Según lo revelado en redes sociales, el incidente ocurrió alrededor de las 11:13 a.m. de hoy en el cruce de la Av. Carlos Izaguirre y Panamericana Norte cuando varios transportistas alzaban su voz de protesta y marchaban en las calles mostrando su indignación por la inacción del Ejecutivo para detener los casos de criminalidad y sicariato en el país.

Rodeados de gran resguardo policial, para evitar algún descontrol o caos en medio de la protesta, un terrible hecho generó la gran conmoción de todos los presentes: una mujer se desvaneció en medio de la aglomeración y terminó tendida sobre la pista. Algunos manifestantes trataron de ayudarla rápidamente para evitar una tragedia mayor.

"Se ha desmayado la señora aquí. Vamos a pedir la ayuda del Samu (Sistema de Atención Móvil de Urgencia) o de cualquier ambulancia cercana de cualquier hospital o clínica cercana. Hay una señora que se ha desmayado. Hemos estado hablando varias veces con esta señora. Nosotros hemos estado caminando con ella desde Palmeras con Carlos Izaguirre", se le escucha decir al reportero de 'Canal N' en una transmisión en vivo.

Es en ese momento, en que el hombre de prensa confirmó que la mujer sería una transportista que se unió a la movilización, mientras que otras personas gritaban que el accidente habría ocurrido por "culpa de los agentes del orden".

"No se ha desmayado. Son los mismos ' tombos ' (policías) que la han empujado ", se escucha exclamar a uno de los manifestantes, que trata de auxiliar a la mujer que yacía tendida en el suelo.

Advierten paro indefinido

Previo al incidente, en entrevista exclusiva con Exitosa, el presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, Miguel Ángel Palomino, reveló que no descartan un paro indefinido si es que el Congreso de la República no deroga la ley de crimen organizado, ya que no pueden permitir que "se salgan con las suyas" sin pensar en la seguridad de la ciudadanía.

"Podría ser que hoy mismo definamos una huelga indefinida , inclusive, ahora mismo. Nosotros no vamos a dar ninguna tregua y vamos a ir a la prensa a decirles que en vista de haber sido burlados y ahora quieren modificatoria nos vamos en paro indefinido. Seguimos en la lucha y esperamos que tengamos la respuesta contundente del pueblo para que nos apoyen en la derogatoria de esta ley", señaló.

A su vez, no dudó en cuestionar duramente el trabajo del Poder Legislativo y asegurar que si los parlamentarios no toman medidas al respecto, al igual que el gobierno de Dina Boluarte, seguirán alzando su voz de protesta, "apagando sus motores" y marchando en las calles.

