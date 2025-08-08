Esposa de policía herido pide a autoridades cumplir promesa de trasladarlo al extranjero: "Su pronóstico es reservado"

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Días atrás, un violento enfrentamiento con delincuentes en La Victoria dejó como trágico salgo un policía fallecido y una gravemente herido que ahora se encuentra en el Hospital de la institución en la avenida Brasil.

La bala que alcanzó a impactarlo se alojó en su zona cervical comprometiendo seriamente su médula ósea. Actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos siendo monitoreado muy de cerca por los médicos.

Esposa de policía herido piden que cumplan promesa

A raíz de este caso, el propio ministro del Interior, Carlos Malaver, aseguró que se realizarán todos los esfuerzos necesarios para preservar la salud de Harry del Carpio y pueda recibir los mejores cuidados posibles. Incluso, prometió que de ser necesario sería trasladado al extranjero para recibir atención médica más especializada.

Justamente, Exitosa conversó con la esposa de este agente de la PNP, Estrella Price, quien exigió que esta promesa sea cumplida por el bien de su esposo. En primer lugar, la mujer agradeció las muestras de apoyo que ha recibido en estos últimos días a raíz del ataque sufrido en La Victoria.

"Quiero agradecer a todos por la preocupación por la salud de Harry. Su estado ahora mismo es un incierto, es el quinto día que se encuentra en UCI con pronóstico reservado por la complejidad del caso", indicó a nuestro medio.

Luego de ello, reveló que el estado de Harry aún es complicado y que la posibilidad de que sea llevada al extranjero va cobrando mayor fuerza. Solo están a la espera del diagnóstico final para ver que decisión tomar.

"Es una posibilidad bastante grande y abierta gracias a Dios estamos recibiendo el apoyo de las autoridades aquí en el hospital para prevalecer su salud. Sin embargo, una de las promesas que se hizo es agotar todos los recursos y llevarlo al extranjero para tener una mejor posibilidad, con mejores recursos, con especialistas y cuando ya tengamos el diagnóstico exacto podamos ver donde enviarlo y que esta promesa se ejecute", añadió.

Los hijos preguntan por su padre

Finalmente, la esposa del agente herido en La Victoria señaló que estos días no solo han sido complicados por ver sufrir a su pareja, sino también a sus hijos quienes preguntar por su padre todos los días desde que ingresó al Hospital de la Policía.

"Ellos preguntan constantemente. Mi hijo mayor que es más entendido del tema ya que tiene 17 años, sabe y es consciente que su papá es muy fuerte y pronto podrá recuperarse. Mi pequeña si está constantemente preguntando por él, escribiéndole cartas, dándole fuerza", finalizó.

De esta manera, la esposa de Harry del Carpio, policía herido en La Victoria, pidió a las autoridades cumplir con la promesa de llevarlo al extranjero para continuar con su atención médica.