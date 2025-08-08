RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Conductores de 'El Tigrillo' no salen a trabajar tras asesinato a cobrador por extorsionadores

Luego del asesinado de un cobrador durante el ataque a una unidad de 'El Tigrillo', los trabajadores han decidio paralizar el servicio de transporte público hasta que les brinden mayor seguridad.

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 08/08/2025

Tras el ataque a mano armada que sufrió una unidad de la empresa de transportes 'El Tigrillo' en la avenida Zarumilla, en San Martín de Porres, cuando cumplía su ruta de Ventanilla a San Juan de Lurigancho, que resultó en la muerte del cobrador de la unidad, los conductores han decidido no salir a trabajar.

Buses de 'El Tigrillo' no transitarán ¿Hasta cuándo?

Es el tercer ataque del que los buses de 'El Tigrillo' son atacados. El primero a finales entre marzo y abril, y el segundo fue este martes, pues una unidad recibió hasta tres disparos ejecutados por delincuentes a bordo de motocicletas. 

Los conductores brindaron información, en diálogo con Exitosa, señalaron que el cobrador evitó que los delincuentes suban al bus y dieron a conocer que los atacantes tienen dos modalidades para victimar a los trabajadores, subiendo al bus o interceptar las unidades en motocicletas.  

"El chofer del carro dice que le han querido disparar a él y el de la moto de la derecha dice que ha querido subir al carro, porque que no le cayó la bala. (...) El cobrador, dice que lo ha atajado [al delincuente] para que no se suba y ahí es cuando le disparan al cobrador", informa un conductor. 

Cansados de las extorsiones y con miedo de ser las próximas víctimas, los choferes han decidido no salir a trabajar este viernes 8 de agosto y la medida se dará de forma indefinida, es decir, aún no se sabe cuando los buses de 'El Tigrillo' llegarán a las calles. 

Transportistas exigen acciones que les den seguridad

Los conductores de 'El Tigrillo' se han reunido en su paradero final, ubicado en Jicamarca, para exigir mayor seguridad a la empresa y que les garantice que al salir no van a recibir un disparo ni van a ser víctimas de un nuevo atentado. 

Los trabajadores aseguraron que viene pagando fielmente 10 soles por unidad a la compañía para que abonen el dinero a los extorsionadores, pese a ello han atentado nuevamente contra los choferes y cobradores del medio de transporte. Asimismo, exhortan a las autoridades a tomar acciones ante el aumento de los casos de extorsión. 

"Desde finales de marzo viene sucediendo todo esto de las extorsiones acá en El Tigrillo y ha habido atentados también y ahora una víctima mortal, muy lamentable para nosotros. (...) Inclusive, sabiendo que nosotros no teníamos mucha ganancia tratábamos de hacer todo lo posible para que esto se pueda realizar para poder trabajar tranquilos, muy peligroso, no me siento seguro en realidad", señaló uno de los trabajadores.

En este contexto, los más de 70 trabajadore de 'El Tigrillo' han decidido no salir a brindar el servicio de transporte este viernes 8 de agosto, debido a los recientes ataques contra sus unidades se encuentran atemorizados y tomaron la medida de forma indefinida. 

