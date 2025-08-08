Jefferson Farfán volvió a ausentarse a conciliación por su última hija: Expareja anuncia acciones legales

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este viernes 8 de agosto, se debió realizar un segundo intento de conciliación entre Jefferson Farfán y su expareja Darinka Ramírez. Sin embargo, el exfutbolista no se presentó para llegar a un acuerdo por la pensión alimenticia de su hija, por lo que ella decidió emprender acciones legales en su contra.

Denuncia ahuyentaría a Farfán

Tras retirarse del centro conciliatorio, la modelo de plataformas digitales no mostró sorpresa ante la presa por la ausencia del ex '10' de la selección peruana. Según su versión, la denuncia que le realizó hace unos meses por violencia psicológica, ahuyentan al exfutbolista de reunirse con ella y ver a su hija.

"Seguro por la denuncia, pero son sus malos actos que hacen que una actúe de esa forma. No tiene nada que ver con la bebé. En mi protección, puede estar cerca de mí. Le propuse a su abogada que si yo le incomodo, puede estar otra personas como la nana, pero aún así, no la visita".

Darinka Ramírez a la salida del centro conciliatorio.

A la también empresaria de ropa para niños, le preguntaron por las acciones que emprenderá contra Farfán por su accionar. Además le consultaron si confía en su abogado, quien en el pasado le ganó un juicio defendiendo a Melissa Klug.

"Vamos a hacer la demanda de alimentos. Sé que Wilmer es un buen abogado y no sé los temas que haya llevado con otra persona", sentenció antes de abandonar el establecimiento.

Llevar el caso al Poder Judicial

A la salida también fue abordado el abogado Wilmer Arica, quien lleva el caso de Darinka Ramírez. Aunque respondió con brevedad, confirmó que procederán a demandar al exfutbolista por su negativa a conciliar con su patrocinada.

"Es la segunda invitación, no ha asistido y lo que vamos a hacer es acudir al Poder Judicial. Estamos en un proceso de alimentos", precisó el letrado antes de subir a un vehículo para retirarse.

Denuncia por violencia psicológica

En abril pasado, la modelo digital denunció a Jefferson Farfán por una presunta violencia psicológica. Según el parte policial, la 'foquita' la habría humillado delante de su hija, haciéndole notar que la vida que tiene es gracias a su dinero. Tras retirarse, primos del ex goleador le habrían advertido sobre las acciones que podría cometer.

De esta forma, el ídolo de Alianza Lima vuelve a ausentarse de una conciliación con la madre de su última hija. Por este motivo, la Influencer decidió junto a su abogado, presentar una denunciarlo por alimentos en su contra.