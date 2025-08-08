Examen de admisión de la UNI es reprogramado por paro de transportistas: Estas son las nuevas fechas

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Todo estaba listo para que se realice el examen de admisión de una de las universidades más prestigiosas del Perú: la UNI. Sin embargo, la fecha para esta serie de pruebas tuvo que ser modificada por la casa de estudios debido al paro de transportistas anunciado para este lunes 11 de agosto.

Como se recuerda, una serie de gremios dedicados a este rubro había anunciado una paralización para esta fecha debido a los nuevos atentados contra choferes y cobradores por parte de extorsionadores. Además, sus reclamos apuntan directamente contra el gobierno de Dina Boluarte por inacción ante el avance de la criminalidad.

UNI reprograma examen de admisión

A través de un comunicado de la Dirección de Admisión de la UNI, se dieron a conocer las nuevas fechas para el proceso de admisión. En primer lugar, el examen de aptitud vocacional solo para la carrera de arquitectura se llevará a cabo este sábado 9 de agosto.

Luego, el examen de aptitud académica y humanidades ahora será el miércoles 13 de agosto, mientras que el de matemáticas está programado para el viernes 15 de agosto. Finalmente, la prueba de física y química se realizará el próximo domingo 17.

"Estos cambios se realizan con el objetivo de garantizar la seguridad de los postulantes, docentes y personal administrativo, evitando inconvenientes durante los días de evaluación", indicó la Dirección de Admisión de la UNI.

Actividades serán virtuales el 11 de agosto

En esa misma línea, la casa de estudios ubicada en la avenida Túpac Amaru también reveló que todas las actividades académicas y administrativas se realizarán remotamente este lunes 11 de agosto debido al anuncio de un paro de transportes.

"Ante el anunciado paro de transportistas, y con el fin de garantizar la seguridad, bienestar e integridad física de los estudiantes, docentes y del personal administrativo, se dispone que, el lunes 11 de agosto del presente año, todas las actividades académicas y administrativas se desarrollarán de forma virtual", añdieron.

Es importante precisar que, el paro de transportes anunciado inicialmente para el 11 de agosto, fue suspendido y ahora se realizará el jueves 21 tras una serie de acuerdos entre las principales autoridades del sector.

De esta manera, la Universidad Nacional de Ingeniería reprogramó el proceso de admisión debido a la paralización del transporte en la capital. Además, indicaron que todas las actividades, académicas y administrativas se llevarán a cabo de manera virtual este lunes 11 de agosto.