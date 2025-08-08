MINDEF tras vuelo no autorizado de aeronave colombiana en Perú: "La soberanía del país tenemos que defenderla"

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este viernes 8 de agosto, se realizó una nueva sesión de Consejo de Ministros donde la tensión limítrofe entre Perú y Colombia fue el tema principal. Por ejemplo, el premier Eduardo Arana se refirió al avión militar colombiano que incursionó en espacio aéreo nacional sin autorización por lo que podría ser considerado como un acto hostil.

MINDEF asegura que defenderá la soberanía nacional

Tras la intervención del premier, fue el turno del ministro de Defensa, Walter Astudillo, para tomar la palabra y explicar con mayor detalle lo que fue este comentado incidente. El titular del MINDEF aseguró que tras avistar este avión, se contactaron de inmediato con el aeropuerto de Leticia para confirma que se trataba de una nave militar.

Incluso, Astudillo precisó que esta era una A-29 Super Tucano la cual es utilizada para incursiones a baja altura.

"Junto con los ministros y autoridades militares, pudimos observar la incursión de una aeronave a baja altura, aproximadamente de 200 a 300 metros de altura, que ingresó al espacio aéreo peruano. Evidentemente es una violación a nuestra soberanía e inmediatamente se hicieron las coordinaciones con la torre de control del aeropuerto de Leticia y se llegó a determinar que era una nave militar del tipo A-29", inició.

Enviarán nota formal al gobierno colombiano

Seguidamente, el titular de la cartera de Defensa señaló que tras este incidente se pidió las explicaciones del caso a las autoridades militares colombianas quienes explicaron que el hecho fue completamente involuntario. Sin embargo, y como ya lo había adelantado Eduardo Arana, estas explicaciones no satisficieron al gobierno peruano.

"Se dispuso las coordinaciones necesarias entre los altos mandos militares de la FAP y del Comando Conjunto y luego las autoridades colombianas dieron las explicaciones del caso aduciendo que no fue intencional esta incursión. La soberanía de nuestro país, tenemos que defenderla todos los peruanos", añadió.

Finalmente, Astudillo Chávez señaló que el MINDEF envió un informe técnico detallado a las oficinas de la Presidencia del Consejo de Ministros por lo que en las próximas horas se enviará una nota formal de queja por esta violación al espacio aéreo nacional.

Es importante precisar que, desde Japón, Dina Boluarte se pronunció sobre la tensión limítrofe con Colombia minimizando la misma y asegurando que no hay nada que hablar con el vecino país.

De esta manera, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, dejó en claro que la soberanía peruana tiene que defenderse luego que un avión militar colombiano irrumpiera en espacio aéreo peruano sin autorización.