Paro de transportistas del 11 de agosto queda suspendido y anuncian nueva paralización para el 21

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que el sector transporte se ha convertido en uno de los más golpeados en el país por la extorsión y sicariato. A diario se reporta la muerte de choferes y cobradores quienes se negaron a entregar el dinero exigido por estos delincuentes para poder trabajar con normalidad.

Por ello, una serie de gremios había convocado semanas atrás a un nuevo paro para este lunes 11 de agosto. Sin embargo, este paralización quedó suspendida luego de lo anunciado por uno de los máximos dirigentes del sector.

Anuncian nuevo paro para el 21 de agosto

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, conversó con la prensa para anunciar que este lunes ya no harán un alto a sus labores y que la nueva fecha elegida por su gremio es el jueves 21 de agosto.

Según precisó, esta nueva paralización se dará ante la inacción del gobierno de Dina Boluarte para frenar el avance de la criminalidad que no parece cuando cesar en todo Lima Metropolitana y otras partes del país.

"Vamos a ir al paro el 21 de agosto porque hasta el momento no hemos sido atendidos por este Gobierno, a pesar de haber muchas reuniones. La convocatoria la está haciendo la Unidad Gremial de los Gremios de Lima y Callao conjuntamente y estamos articulando con otras organizaciones sociales y de otros rubros para que el paro sea contundente", indicó para América.

Nuevo paro se realizará el 21 de agosto.

Se unirán más gremios

En esa misma línea, Valeriano aseguró que esta vez no solo personal del sector transporte saldrá a las calles a marchar en contra de la inseguridad, sino que también se unirán otros gremios que han sido afectados de igual forma por el cobro de cupos por parte de delincuentes.

"Ya hemos sostenido reuniones dentro de la Unidad Gremial, que agrupa a gremios del transporte urbano formal de Lima y Callao. Vamos a articular con las demás organizaciones sociales e instituciones que también se ven perjudicadas, porque la ola criminal y la inoperancia del gobierno nos obliga a salir nuevamente a las calles", añadió.

Por último, el dirigente aseguró que en la actualidad más de 80 % de empresas han declinado ante las amenazas y pagan las sumas exigidas para que no atentes contra sus vidas.

De esta manera, Martín Valeriano, presidente de Anitra, anunció la suspensión del paro del 11 de agosto y reveló que la nueva paralización se dará el próximo 21 de agosto.