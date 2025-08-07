Tragedia en gimnasio: Mujer de 34 años muere tras sufrir un ACV mientras hacía ejercicio

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Una mujer de 34 años murió repentinamente mientras hacía ejercicio en un gimnasio de Mar del Plata, Argentina. La víctima, Solange Abalos, madre de cuatro hijos, había retomado la actividad física hacía solo un par de semanas. Según la autopsia, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico que le causó la muerte inmediata. La Fiscalía ya investiga el caso.

Muere mientras hacía ejercicio

Solange Abalos asistía con su amiga Marina a un gimnasio del barrio General Dorrego. Ambas habían decidido volver al ejercicio después de varios años, y como las dos tenían cuatro hijos y poca actividad física reciente, los profesores les asignaron rutinas suaves.

"Ella quería venir porque decía que estaba gordita, pero no quería hacerlo sola", contó Marina, su compañera.

Esa mañana llegaron al local a las 9:15 a.m. Solange fue a la cinta y Marina a la bicicleta. Luego pasaron a otra estación donde debían hacer tres series de 15 repeticiones. En medio de ese ejercicio, Abalos le dijo a su amiga que sentía "un tirón en la cabeza" y, segundos después, se desplomó.

Al verla caer, Marina pensó que era una broma, pero de inmediato notó que su cuerpo comenzó a ponerse morado. "El profesor llamó a la ambulancia y la pusimos de costado", relató. Aunque respiraba, lo hacía con dificultad. "Parecía ahogada. En unos minutos dejó de hacer fuerza para respirar", agregó.

Autopsia confirmó un ACV

Pese a los intentos del personal del gimnasio y del servicio médico privado por reanimarla, la mujer falleció en el lugar. El fiscal Alejandro Pelegrinelli está a cargo del caso, el cual quedó registrado como "averiguación de muerte".

La autopsia practicada reveló que Solange Abalos sufrió un ACV hemorrágico de carácter orgánico, lo que le provocó la muerte de forma inmediata. Las autoridades no han informado indicios de responsabilidad por parte del gimnasio ni han revelado otros detalles que comprometan a terceros.

Por su parte, Marina recordó con dolor que su amiga le había comentado que ese día quería llegar más temprano al gimnasio porque era el cumpleaños de su mamá.

Además, relató que conoció a Solange hace tres años en una clase de cumbia rock, y que desde entonces compartían momentos muy cercanos. "Era una persona muy divertida, muy respetuosa. Le gustaba cantar. No tomaba, no fumaba, y la quería mucha gente", dijo.

La muerte de Solange Abalos, madre de cuatro niños, ha generado conmoción entre sus familiares y allegados. El ACV ocurrió mientras realizaba una rutina aeróbica ligera. La investigación está en curso y las autoridades buscan esclarecer los hechos registrados en el gimnasio de Mar del Plata.