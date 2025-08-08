Martín Vizcarra: MP "ha actuado con sesgo" en caso de expresidente, asegura su abogado

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, el abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, indicó que el Ministerio Público ha actuado con sesgo al investigar el caso de su patrocinado, quien es acusado por presuntos actos ilícitos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

Un análisis a medias

El abogado del exmandatario indicó que existe un sesgo político por parte del Ministerio Público respecto a los análisis hacia las cuentas bancarias de su patrocinado. Asimismo, afirmó que los movimientos financieros del año 2014, que rondaban el monto de S/121 000, son totalmente falsos.

El abogado alegó que ese dato nunca fue evaluado en la investigación preparatoria añadiendo que si pretendían hacer un análisis de los movimientos financieros de su patrocinado debieron revisar la sociedad conyugal ya que Martín Vizcarra se encuentra casado por más de 30 años.

"Nunca fue evaluado en la investigación preparatoria y eso revela por el contrario el sesgo con el que ha actuado el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque si pretendieron hacer un análisis de los movimientos financieros del señor Martín Vizcarra Cornejo mínimamente tuvieron que hacer la sociedad conyugal", indicó Siccha.

Descarta vínculo con Odebrecht

Por otro lado, el defensor de Martín Vizcarra dio un rotundo "no" respecto a los vínculos que se le imputan por el caso Odebrecht. Específicamente Siccha descarta que el último proyecto que llevó a cabo el expresidente Martín Vizcarra fue con la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).

"Tuvieron que revisar sus cuentas bancarias vinculados a la empresa de la cual él era accionista que era la empresa C y M Vizcarra, que facturaba millones y millones de dólares antes de ser autoridad pública", señaló.

Martín Vizcarra y su abogado Erwin Siccha.

Además señaló que en su lugar el último proyecto público que tuvo fue con el proyecto Colca, en el año 2003, afirmando que después de ese año no tuvo mayores proyectos con el sector público.

"El último proyecto público que tuvo fue en el año 2003, el caso del proyecto Colca, de ahí no ha tenido mayores proyectos con el sector público. La actividad de esta empresa siempre ha estado bien vinculada con el sector privado", detalló el abogado.

Cabe aclarar que el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional lleva adelante el juicio oral contra Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción cuando fue gobernado regional de Moquegua. Por estos casos, el fiscal Germán Juárez Atoche solicitó al Poder Judicial que se le imponga la pena de 15 años de prisión al acusarlo por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.