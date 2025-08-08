¡Confirmado! Este 15 de agosto es DÍA no laborable: ¿Por qué motivo y a quiénes beneficiará esta fecha?

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Agostó inició con un feriado nacional, el último miércoles, 6 de agosto, pero lo que pocos sabían es que se confirmó que este viernes 15 del presente mes se declaró como día no laborable, según El Peruano. Conoce aquí todos los detalles y quiénes se verán beneficiados con esta fecha.

¿15 de agosto, día no laborable a nivel nacional?

Muchos buscan alejarse de la rutina y poder agarrar sus maletas para conocer el interior del país, por ello, están pendientes del calendario oficial del Estado para tener sus respectivas vacaciones y descansos. Hace poco, lograron aprovechar Fiestas Patrias y el 6 de agosto por la 'Batalla de Junín' a nivel nacional; sin embargo, esta vez, solo algunas regiones podrán ser beneficiadas con un día no laborable: ¡el 15 de agosto!

¡No será a nivel nacional! De acuerdo al diario oficial El Peruano, quienes podrán tener un día asueto será Arequipa, sustentada en el artículo 8 de la Ley N.º 24875, en conmemoración del aniversario 485 de la fundación española de la ciudad. En ese marco, esta fecha es considerada como tal y remunerada para toda la provincia, aplicando tanto para trabajadores del sector público como privado.

"Por tratarse de un feriado de ámbito no nacional y de conformidad con el artículo 7 del Decreto Legislativo 713 y su reglamento; y considerando que en la provincia de Arequipa por usos y costumbres se celebra el aniversario de fundación el 15 de agosto de cada año, corresponde hacer uso del descanso remunerado el mismo día", se lee en el comunicado 006-2023-GRA--GRTPE.

Además, ten en cuenta que, en el ámbito privado, en caso el servidor labore el 15 de agosto, se podrá gestionar un día de descanso adicional en coordinación con el empleador.

Regiones beneficiadas con esta fecha

Pero no solo la 'Ciudad Blanca' se verá beneficiada con dicha fecha, ya que también lo será la provincia de Huánuco, según la Ley N.° 24704, que establece el feriado no nacional en conmemoración de su fundación, ocurrida el 15 de agosto de 1539, bajo el nombre de Huánuco de los Caballeros.

"Los organismos de la administración pública, así como las entidades privadas que tengan bajo su dependencia a trabajadores en la Provincia de Huánuco, procederán a compensar el día no laborado con trabajo adicional durante el mes de agosto hasta cubrir las ocho horas de jornada laboral, en el horario que más se adecue a las necesidades de cada entidad", se lee en el documento.

15 de agosto, día no laborable para Arequipa y Huánuco.

Feriados nacionales que quedan este 2025

No te preocupes si no eres trabajador en esas dos regiones del país, ya que tienes la oportunidad de tomar un merecido descanso en los demás feriados nacionales que restan para este 2025:

Agosto

Sábado 30: Santa Rosa de Lima.

Setiembre

Sin feriados oficiales.

Octubre

Miércoles 8: Combate de Angamos.

Noviembre

Sábado 1: Día de Todos los Santos.

Diciembre

Lunes 8: Inmaculada Concepción.

Martes 9: Batalla de Ayacucho.

Jueves 25: Navidad

De esta manera, se confirmó la oficialización de que este 15 de agosto será día no laborable solo para Arequipa y Huánuco, según las Leyes N.º 24875 y N.º 24704, respectivamente.