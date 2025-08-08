Franco Navarro Jr. llega a Alianza Lima: Hijo del 'Pepón' asumirá la gerencia deportiva

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En la mañana de este viernes 8 de agosto, el Club Alianza Lima comunicó la incorporación de Franco Navarro Mandayo. El hijo de Franco 'Pepón' Navarro Monteiro, asumirá la gerencia deportiva, tras un largo proceso de selección realizado por la Gerencia general del equipo victoriano.

Pesó su identificación con Alianza

A través de un comunicado, la dirigencia blanquiazul manifiesta su satisfacción por la elección con 'Franquito'. Cabe señalara que el nuevo dirigente 'grone' tiene experiencia acumulada en su carrera posterior al fútbol. Se destaca sus ocho años en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en cargos como de gerente de selecciones nacionales.

"Tras un riguroso proceso de selección, la Gerencia General del Club ha decidido designar al señor Franco Navarro Mandayo como nuevo Gerente Deportivo de nuestra institución", manifiesta el anuncio de la institución aliancista.

Comunicado de Alianza Lima sobre la llegada de Franco Navarro Jr.

Como se recuerda, el mayor de los hijos del 'Pepón', pasó por las filas de Alianza Lima en 2012 y 2013 como jugador profesional, aunque sin dejar huella. Sin embargo, él expresó en varias ocasiones su hinchaje, lo que termina de fortalecer el vínculo y sus ganas de comprometerse con el proyecto desde la gerencia deportiva.

"Esta decisión responde a una evaluación integral de su perfil, en la que se valoró especialmente su ADN blanquiazul, su amplia experiencia en gestión deportiva y su sólida formación académica", sostiene el comunicado.

Solidas relaciones institucionales

La pronunciación también menciona sus estudios superiores y las conexiones que Navarro Mandayo ha conseguido. Sus labores previas le permitieron establecer relaciones institucionales con clubes, federaciones y confederaciones que gestionan el fútbol en Sudamérica y a nivel mundial.

"Cuenta con un MBA en Dirección de Entidades Deportivas por la Universidad Europea de Madrid, y además una amplia experiencia como docente de posgrado en programas de la FIFA. Su perfil se fortalece con una sólida red de relaciones institucionales con clubes, federaciones, CONMEBOL y FIFA", precisa.

El cuadro 'íntimo' concluye su comunicado esperando que el primogénito de su director deportivo, logre liderar y fortalecer el proyecto deportivo. Confían en que su liderazgo, conocimiento y pasión por sus colores sean vitales para la construcción de una institución cada vez mas sólida.

De esta forma, Alianza Lima incorpora a un exjugador que pasó por sus filas y una vez con los chimpunes colgados, se preparó para el rubro gerencia. Su experiencia y formación, además de su fanatismo, fueron los valores que consideraron para que sea el nuevo gerente deportivo.