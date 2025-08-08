Perú presentó nota de protesta a Colombia tras incursión de aeronave: "Una grave violación de la soberanía territorial"

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tal como se anunció tras el Consejo de Ministros llevado a cabo este viernes 8 de agosto, el gobierno peruano presentó una nota de protesta ante Colombia luego que una aeronave militar de ese país violara el espacio aéreo peruano este último jueves.

De acuerdo al comunicado, esta postura se hace presente por orden expresa de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien actualmente se encuentra en Japón siendo parte de una visita diplomática.

"La Cancillería, siguiendo instrucciones de la señora presidenta de la República, presentó una nota de protesta formal a la Embajada de la República de Colombia, expresando su más firme y enérgico rechazo al sobrevuelo de una aeronave colombiana en espacio aéreo nacional", indica parte del pronunciamiento del gobierno peruano.

Una violación a la soberanía territorial

Como se recuerda, este hecho se dio cuando el premier Eduardo Arana y parte de sus ministros se encontraban realizando actividades en el distrito de Santa Rosa el cual se encuentra en el centro de la polémica tras las desafortunadas declaraciones de Gustavo Petro.

Perú presentó nota de protesta a Colombia por incursión de aeronave.

Incluso, el titular de la cartera de Defensa, Walter Astudillo, indicó que se pidieron detalles a las autoridades colombianas de este vehículo confirmando que se trataba de un avión Super Tucano A-29 de fabricación brasileña.

Esto ha sido calificado por el gobierno de nuestro país como una grave violación a la soberanía nacional. Además, el premier indicó que las explicaciones brindadas por sus pares colombianas no los dejaron satisfechos.

"La Cancillería considera el hecho como una grave violación de la soberanía territorial y recordó que toda aeronave militar extranjera debe contar con permiso previo de sobrevuelo otorgado por las autoridades peruanas. Asimismo, exigió las más amplias satisfacciones y garantías de que una situación similar no volverá a ocurrir, en resguardo de los históricos vínculos de cooperación e integración bilateral", añadieron.

Reafirma la defensa de la soberanía peruana

Por último, la administración de Dina Boluarte dejó en claro que hará todo lo que está en sus manos para defender la soberanía nacional. Además, señalaron que esperan un pronta respuesta del vecino país para demostrar una buena relación entre ambas naciones.

"Perú espera una pronta respuesta por parte de las autoridades colombianas que contribuya a preservar la confianza mutua y la buena vecindad entre ambos países", finalizaron.

De esta manera, el gobierno peruano envió una nota de protesta a Colombia por la incursión no autorizada de una aeronave al espacio aéreo nacional.